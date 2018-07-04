Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 12:49

Oltulu minik iki kardeş pehlivan Türkiye Şampiyonası’nda

Oltulu iki kardeş minik pehlivan kendi imkanlarıyla antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazandılar.

Oltulu minik iki kardeş pehlivan Türkiye Şampiyonası’nda

04 Temmuz 2018 12:49


Alperen ve Hamza Çevik beş yüz sporcunun katıldığı kıran kıran mücadelede başarılı olarak Türkiye şampiyonasını adlarını yazdırdı. Kırık parmağı ile güreş yapan Alperen Çevik, grekoromen ve serbest dalda birinci olurken kardeşi Hamza Çevik’te serbest güreşte birinci olarak 10 Ağustos’ta Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Oltu’yu gururla temsil edecekler.


2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye 11-13 yaş küçük minikler grekoromen güreş grup müsabakaları Zonguldak ve Adıyaman’da yapıldı.


Perşembe günü başlayan şampiyona da Zonguldak’ta 22 ilden 44 kulüp 450 sporcu, Adıyaman’da ise 28 ilden 38 kulüp 500 sporcu kıyasıya mücadele ettiler.


Karşılaşmalara güreş severler de büyük ilgi gösterdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç