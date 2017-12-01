Oltulu öğrenciler Bursa gezisine çıktı

Bu sabah erken saatlerde Oltu Hükümet Meydanı önünde toplanan öğrenciler minibüslerle hava alanına doğru yola çıktı. Öğrencileri uğurlamaya gelen velilerin birçoğu çocuğundan ilk defa ayrılmanın hüznünü yaşarken öğrenciler ise ilk kez uçağa binebilmenin heyecanını yaşadı.

Oltu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nihat Korku “Şuanda biz burada bir proje gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yapmış oldukları “Biz Anadolu’yuz” Projesi kapsamında 52 öğrencimizle 4 öğretmenimizle birlikte Bursa’ya geziye gönderiyoruz. Bugün sabah erkenden çıkacaklar. Gezimiz pazar günü öğleden sonra dönüş yolculuğuyla tamamlanmış olacak. Kendilerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Öğrencilerimizin güzel düşüncelerle, güzel fikirlerle, güzel edinimlerle dönmelerini temenni ediyoruz. Öğrencilerimizden birçoğu uçağa ilk defa binecekler. Bu duyguyu tadacaklar. Öğrencilerimiz bu konuda çok şanslılar. Bizlere bu desteği sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederiz” dedi.

Oltu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Korku araçları son bir kez kontrol ettikten sonra öğrencileri uğurladı.