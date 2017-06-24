Oltu’nun Milli gururu Okul Müdürünü ziyaret etti

Milli oyuncu Gözütok, “Lisede okurken Okul müdürüm Necati koçak ve Beden eğitimi Öğretmenlerim Hakan Koşar, Lokman Güney bendeki potansiyeli görerek beni spora yönlendirdiler. Beni okulun voleybol takımına seçtiler. Dört yıl boyunca okulumuzu başarı ile temsil ettim. Benim öğretmen olmamda Okul müdürümüz Necati Koçak’ın çok etkisi oldu. Beni iyi yönlendiler Oltu gibi bir ilçede böyle spora önem veren öğretmenlerin olması çok büyük bir avantajdır. Bana destek olmasalardı ben değil milli oyuncu öğretmen bile olmazdım. Şuan Ordu’da Beden Eğitimi öğretmeniyim. Yedi yıldır ülkemizi Curling Milli takımında temsil ediyorum. Küçük yaşta çocukları spora yönlendirilmeli öğrenci velilerinin spora destek vermelerini bekliyorum” dedi.