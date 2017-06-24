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24 Haziran 2017 13:25

Oltu’nun Milli gururu Okul Müdürünü ziyaret etti

Milli Curling oyuncusu Ayşe Gözütok, Oltu Lisesi’nde okuduğu dönemin Okul Müdürü Necati Koçak’ı ziyaret etti.

Oltu’nun Milli gururu Okul Müdürünü ziyaret etti

24 Haziran 2017 13:25


Milli oyuncu Gözütok, “Lisede okurken Okul müdürüm Necati koçak ve Beden eğitimi Öğretmenlerim Hakan Koşar, Lokman Güney bendeki potansiyeli görerek beni spora yönlendirdiler. Beni okulun voleybol takımına seçtiler. Dört yıl boyunca okulumuzu başarı ile temsil ettim. Benim öğretmen olmamda Okul müdürümüz Necati Koçak’ın çok etkisi oldu. Beni iyi yönlendiler Oltu gibi bir ilçede böyle spora önem veren öğretmenlerin olması çok büyük bir avantajdır. Bana destek olmasalardı ben değil milli oyuncu öğretmen bile olmazdım. Şuan Ordu’da Beden Eğitimi öğretmeniyim. Yedi yıldır ülkemizi Curling Milli takımında temsil ediyorum. Küçük yaşta çocukları spora yönlendirilmeli öğrenci velilerinin spora destek vermelerini bekliyorum” dedi.




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