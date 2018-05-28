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28 Mayıs 2018 12:17

Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu’ndan okul öncesi çocuk şenliği

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu’nun anasınıfı öğretmenleri, okul idaresi ve okul aile birliğinin desteğiyle ‘Okul Öncesi Çocuk Şenliği’ düzenledi.

Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu’ndan okul öncesi çocuk şenliği

28 Mayıs 2018 12:17


Ana sınıfı öğretmenleri, Yasemin İdiz, Gamze Koçak, Zahide Bozdemir ve Duygu Ercan tarafından organize edilen şenlik, öğretmenler, öğrencileri ve velilerin yürüyüşü ile başlandı. Şenlikte, çocukların yaşı, gelişim düzeyi dikkate alınarak kazanım ve göstergeler rehberliğinde hazırlanan etkinlik masaları ve yarışmalar yer aldı. Bayram havasında geçen şenlikte etkinlik masaları, boyama, taç yapım, yüz boyama, çiçek ekimi, kum boyama, kil, kolye yapımı, ebru çalışmalarından oluşurken, bahçenin bir bölümünde de çuval, balon patlatma, balık tutma, koca ayak, nişastadan misket bulma yarışmaları düzenlendi. Şenlik boyunca animatörlerin ve palyaçonun gösterisi minik öğrencilerin ilgi odağı oldu.


Şenlikte etkinliklerin ve yarışmaların yanı sıra pamuk şekeri, limonata, bardak mısır ikramları da eğlenceyi tatlandırdı.


Şenliğe unutulmayacak anılarla veda edildi.




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