ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Üniversite olarak Sivil Toplum Kuruluşları ile belirli zamanlarda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten eden Rektör Çomaklı, Başkan Bekiroğlu’na ziyaretleri için teşekkür etti.

Karakterli, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan gençlerin yetişmesi gerektiğine vurgu yapan Çomaklı, bu konuda herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Bekiroğlu, İmam Hatiplileri bir arada tutan ÖNDER’in Erzurum’da da çok sayıda üyesinin olduğunu söyledi. Bekiroğlu, ÖNDER’in Atatürk Üniversitesi ile gelecekte ortak projeler içerisinde olmaktan mutluluk duyacağını da vurguladı.

Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, Halit Bekiroğlu’na Atatürk Üniversitesi plaketi takdim etti.