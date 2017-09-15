Op.Dr. Görgen: “İnsan soyu tükenebilir”

Dr. Betül Görgen, sperm azlığının insanlığın sonunu getirebileceğini söyledi.

Dr. Betül Görgen, “Gittikçe artan sayıda alarm veren manşet haberlerinin en korkutucusu, gündeme deyim yerindeyse bomba gibi düştü: İnsan soyu tükenebilir. Sadece bu günlerde Avrupa, Avusturalya, Kuzey Amerika ve Yeni Zelanda’da yapılan 200 den fazla çalışmanın sonuçlarına göre de bir an önce sperm sayılarını artırmak için bir şeyler yapılmazsa insan soyu tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir. Benzer bir araştırmayı yürüten Dr.Hagai Levine ;"Yaşam alanımızda ve çevremizde maruz kaldığımız kimyasallardan kurtulmazsak ve de hayat tarzımızı değiştirmezsek, gelecekte olabileceklerden endişe duymaya başlamalıyız" diye konuştu.

Gerçekten özellikle üreme konusunda gittikçe artan bir problemin olduğunu ifade eden Op.Dr. Görgen, “Bu insan türünün tükenmesine de yol açabilir. Öncelikle sperm sağlığıyla konusunda yazılan korku senaryoları ile gerçekten endişe etmemiz gerektiren nedenleri ortaya koymak gerekir” dedi.

Kadın Hastalıkları Doğum Ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Görgen, sperm konusunda yazılan korku senaryoları ile gerçekten endişe edilmesi gereken maddeleri şöyle açıkladı:

“EFSANE: Kimyasallar erkek üremesinin katilidir. Kimyasalların ve plastiklerin sağlığımız ve yaşantımız üzerinde olumsuz pek çok etkisi olmasına rağmen çalışmalarda bahsedilen plastik bileşenlerinin ve kozmetiklerin sperm sayısı üzerine direkt olumsuz etkisinin olması inanadırıcılıktan uzaktır. Bu elementlerin hiçbiri çiftlerin çocuk sahibi olamamalarının esas sebebi değildir.

GERÇEK: Bunlardan daha fazla etkili olan, yaş, beslenme ve sigara gibi kötü alışkanlıklar, gittikçe artan obezite çok daha önemsenmelidir.

EFSANE: Son zamanlarda özellikle orta yaş erkekler arasında popüler olan hobilerden biri de bisiklete binmek. Hatta " licra giyen orta yaşlı erkek" tanımlamasının ingilizce söylenişinin baş harflerinden dolayı bu sporu yapan erkekler, MAMIL (middle aged men in lycra) olarak adlandırılıyor. Yapılan bazı araştırmalar da tayt giyerek,uzun süre pedal çevirmenin sperm sayısını olumsuz etkilediğini söylüyor. Fakat 2014 yılında Londra üniversitesinde 5000 erkek bisikletçi üzerinde yapılan bir araştırmada infertilite ile pedal çevirmek arasında bir bağlantı saptanmamış.

GERÇEK: Sağlıklı sperme ancak ısı hasar verebilir. Sperm üreten testisler bu yüzden vücudun dışındadır. Spermin üreti yeri vücudun en serin bölgesidir. Pek çok çalışma, uzun süre aşırı ısıya maruz kalma durumunda sperm DNA sında hasar oluştuğunu göstermiştir. Isının her 1 derece artışı, sperm üretiminde %40 azalmaya neden olur. Geçici olarak ısıya maruz kalma durumu ( sauna gibi) çok önem taşımaz, asıl olumsuz etki, düzenli olarak (lap top vs ) ısıyla karşı karşıya kalmakla olur.

EFSANE: Yaz aylarında erkekte fertilite yüksektir. Men’s Health dergisinde yayınlanan ve İtalya’da Parma Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre yaz aylarında üretilen spermler daha sağlıklı ve dirençli olmaktadır. Yani, haziran ve ağustos ayları arasında erkekte fertilite üst düzeydedir.

GERÇEK: Gebe kalma olasılığını etkileyen pek çok faktör vardır ve yaş bunlardan en önemlisidir. Gebelik olasılığı yılın hangi ayında olduğunuzla ilgili değildir. Mevsimlere göre değişiklik göstermez.”