Opr. Dr. İdris Elmas, batık tırnak bakımı hakkında bilgiler verdi

Dr. İdris Elmas, “Tırnak batmaları, günlük hayatta en çok karşılaşılan ayak sorunları arasında yer alır. Çeşitli sebeplerden dolayı tırnak yatağında oluşan bozulma, tırnağın doğal yapısının ve uzama şeklinin kaybına, dolayısıyla da batığa neden olur.” diyerek tırnak bakımı hakkında bilgiler verdi.

Tırnak batmalarının bant ve tel sistemiyle tedavi edildiğini ve Erzurum’da da Eslamer Güzellik Salonunda yapıldığını kaydeden Opr. Dr. İdris Elmas, “Tırnakta veya tırnak yatağındaki deformasyonları düzelterek, asıl batığa neden olan unsurları ortadan kaldırmak üzerine kurulu bir tedavidir. Basit fizik kurallarındaki kuvvetlerin kaldırma ve itme prensibine dayalıdır. Burada birden fazla yöntem ve malzeme çeşidi vardır ve yöntem Podoloğun vakaya ve kişinin durumuna uygun olan bir veya birden fazla yöntemi belirlemesiyle uygulanır. En yaygın kullanılan sistemler ise; Bant sistemleri. Tellerin kısıtlı kaldığı veya komplikasyon riski taşıdığı vakalar için Almanya’da geliştirilmiş bir yöntemidir. Sadece tırnak üzerinde çalışıldığı ve de 0,3 mm kalınlığı olan fiberglass malzemeden üretilmiş bantların bir nevi düz yay mantığıyla tırnak yüzeyine yapıştırılarak, tırnağın bantla birlikte açılması sağlanır. Bant sistemleri öncelikle tercih ettiğimiz yöntemdir. Tel sistemleri; Batığın yerine göre tekli ya da parçalı şekilde kullanılabilen tellerin tırnak kenarlarını kaldırmaya yönelik bir tedavi yöntemidir. Ayda bir tellerin yenilenmesi ile tatmin edici sonuçlar alınabilmektedir. İnce tırnaklarda yanlarda kırılma yapabilir.” diye konuştu.