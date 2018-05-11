Opr. Dr. İdris Elmas: “Kalıcı dövmeler kaderiniz olmasın”

Dr. İdris Elmas, geçmiş çağlardan bu yana insanların vücutlarına dövme yaptırdığını belirterek, “Dövme bazı durumlarda problem oluşturmaktadır. İş başvurusu, evlilik vesaire gibi durumlarda. Bu dövme (tatu) ameliyatla da kazınabilmektedir. Ancak ağrılı, zahmetli ve sonrasında kötü bir izle iyileşme olmaktadır. Bunun yerine Q switch lazerle iz kalmadan ve daha basit şekilde silinebilmektedir.” dedi.

Genellikle farklı renklerde dövmelerin yapılmasından dolayı dövme silme işlemi uygulanırken uygulanan renge göre farklı şiddete sahip olan lazer ışınları kullanıldığını anlatan Dr. İdris Elmas, “Kalıcı dövmeler kaderiniz olmasın. Dövme Q switch lazerle iz kalmadan ve daha basit şekilde silinebilmektedir. Lazerle 1-1,5 ayda bir tekrarlayan seanslarda 5-10 seans arasında temizlenebilmektedir. Erzurum’da Eslamer Estetik-Güzellik Merkezinde profesyonel şekilde yapılan uygulama ile yıllardır birçok kişi bu dertten kurtulmuştur. Bu sayede keyif için yapılan bir dövme insanların önünde engel olmaktan çıkmıştır.” diye konuştu.