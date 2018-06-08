Dr. İdris Elmas, saç dökülmesinin en yoğun 17 ile 25 yaş arasında görüldüğünü kaydederek, “Saç kaybı her yaştaki insanı ruhen olumsuz etkilemektedir” dedi.

Dr. İdris Elmas, oldukça yaygın şekilde görülmekte olan saç dökülmesinin en önemli sebebinin genetik olması olduğunu ifade ederek, “Sonrasında stres, vitamin eksikliği ve diğerleri olmak üzere çok sayıda sebebi vardır. Genetik sebeplerle dökülme en yoğun şekilde 17 yaş ile 25 yaş arası olmaktadır. Saç kaybı her yaştaki insanı ruhen olumsuz etkilemektedir. Kendine güven kaybı, sosyal hayattan uzak durma gibi sonuçları olabilmektedir. Kaybedilen saçlar saç ekimi olarak bilinen saçlı derinin nakli şeklinde gerçekleşen müdahale ile yerine konabilmektedir. Saç ekimi ameliyatında kayıp saçlar için gerekli kökler ense bölgesinde bulunan yoğun saçlardan alınmaktadır.” dedi.

Saç ekim işleminin hem erkeklere hem de kadınlara uygulanabilmekte olduğunu kaydeden Dr. İdris Elmas, “Önemli olan donör alan olarak kullanılan bölgede sağlam saç olmasıdır. Ameliyat lokal anestezi ile yani bölgesel uyuşturma ile yapılmaktadır. Yaklaşık 6 -7 saatlik bir sürede 3500- 4000 civarı greft aktarımı yapılmaktadır. Operasyon sonrası takipler ve öneriler 15 gün boyunca sürmektedir. Sonrasında tamamen normal görünüm olmaktadır. 15 günden itibaren şok dökülme olmakta ve kılların büyük kısmı dökülmek de ve kökler yerinde kalmaktadır. Dökülmeyenler hemen uzamaya başlamaktadır. Dökülen kılların normal görünüme kavuşması 6 ay ile 1 yıl arasında olmaktadır. Bu süre tamamlandıktan sonra saçlar doğal şekilde görünmekte ve normal saçlar gibi uzamaktadır.” diye konuştu.