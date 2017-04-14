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14 Nisan 2017 16:19

Organik Et ve Süt Üretiminin Yaygınlaştırılması projesi proje kapanış toplantısı

T.

Organik Et ve Süt Üretiminin Yaygınlaştırılması projesi proje kapanış toplantısı

14 Nisan 2017 16:19

C. Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu-IV-Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı kapsamında desteklenen IFOAM’ın Proje ortağı , Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakçisi olduğu “Erzurum’da Organik Et ve Süt Üretimi’nin Yaygınlaştırılması” Projesi kapanış toplantısı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde yapıldı.


Tolantı DOĞTARBESBİR Başkanı ve üyelerinin katılımı ve AB Bakanlığı Delegasyonu Tarım ve Balıkçılık Sektör Temsilcisi Leyla Alma, AB Bakanlığı AB işleri Uzmanı Mete Çevik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, DAP Bölge Başkanı Adnan Demir, KOSGEB Müdürü Veysel Vural, TKDK Başkanı Dr. Atila Özlü, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerafettin Çakal, Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Biray Okumuş, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, ESKİ Genel Müdürü Mehmet Vural konuk olarak katılımı ile gerçekleşti. DOĞTARBESBİR Başkanı ve konuklar konuyla ilgili konuşmalar yaptılar.


Proje Ziraat Mühendisleri projende gerçekleşen faaliyetlerle ilgili sunumlar yaptılar. Projede 120 işletmeye eğitim verildiği, işletmelerin organik hayvancılık control ve sertifikasyon denetimlerinin yapıldığı işletmelerin organic statü için izlemeye alındığını organik statü kazanacak işletmedeki hayvanlara kimlik numarası verileceğini ve organik et veri tabanına işleneceği, çiftçilerin Almanya çalışma ziyaretinde bulundukları belirtildi.


Dernek Başkanı Nazmi Ilıcalı, projeye katılan çiftçilere, proje ortağı IFOAM a iştirakçi Büyükşehir Başkanına ve projeye destek veren katılımcı kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Organik et ve süt üretimi ile Erzurum üreticisinin et ve sütü değeri fiyattan satabileceğini rekabet gücünün artacağını ve Erzurum’un organik hayvancılık bölgesi yapmak istediklerini belirtti.




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