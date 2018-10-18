Organik Kimya Kongresinin 4.'sünü Atatürk Üniversitesi düzenledi

Organik Kimya Kongresi düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öncülüğünde 4-7 Ekim tarihlerinde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ve katılımın oldukça yoğun olduğu kongreyle ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; kongrenin amacının, organik kimyayı kapsayan alanlarda en güncel çalışmaları tartışmak ve geleceğin organik kimyacıları ile değerli bilim insanlarını bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Kongremiz, değerli bilim insanlarımıza bilimsel ortamda fikir alışverişinde bulunma imkânı sağladı" dedi.

“Kimya Alanındaki Başarımızı Yansıtan Bir Kongre Oldu”

Bu ve benzeri etkinliklerin, genç akademisyenleri bir araya getirerek gelecekte oluşacak birlikteliklerin çekirdeğini oluşturması açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, çağın bilgi ve bilim çağı olduğunun önemine değindi. Bu tür çalışmaların ülkemizin kalkınmasına, ekonomisine, gelişimine ve geleceğine önemli artılar katacağına yürekten inandığını belirten Prof. Dr. Çomaklı: "O nedenle bu tür çalışmalar ışığında geldiğimiz nokta itibarıyla ülkemizin bütün alanlarında olduğu gibi bu alanda da önemli bir hamle içerisinde olduğumuzu müşahede etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesinin Kimya alanında dünya sıralamasındaki başarılı grafiğini yansıtır bir Kongre gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çomaklı: “Bilim dünyasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız giderek artacaktır. Bu vesileyle, kongrede emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcıların kongreden azami ölçüde istifade etmelerini temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“Kongrede, 25 Farklı Ülkeden 254 Katılımcı Yer Aldı”

Kongre Başkanı Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nihat Akbulut, kongrenin uluslararası katılımlı olduğunu belirterek, Kongreye 25 farklı ülkeden 254 katılımcının yer aldığını ifade etti. Kongrenin amacının dünyada organik kimya alanında yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarını bir araya getirerek, bunların fikir alışverişinde bulunmaları ve yapılan çalışmaların sonuçların tartışılmasına imkân verdiğini aktaran Akbulut, kongrede organik kimyanın temel konuları, ilaç endüstrisinde kullanılan hammaddeler, diğer alanlardaki gelişmeler işlendiğini ve bu konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildiğini sözlerine ekledi.

Kongrede 'ilaç keşfi', 'yeşil kimya', 'biyoorganik kimya ve tıbbi kimya', 'doğal ürünlerin toplam sentezi', 'heterosiklik bileşikler', 'moleküllerin sentezi ve fonksiyonel özellikleri', 'asimetrik sentez, 'organik sentez için yeni reaktifler', 'stratejiler', 'katalizörler ve kavramlar', 'mekanistik organik kimya', 'hesapsal kimya', 'supramoleküler kimya', 'organometalik kimya' konularında yapılan araştırmalar sonucunda yaşanan gelişmeler ve sonuçların endüstride kullanımı konusunda bilgiler paylaşıldı.