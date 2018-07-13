Orhan; “15 Temmuz ülkemiz için dönüm noktasıdır”

Dış mihraklar tarafından beslenen ve örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün ( FETÖ) geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2016 yılında da milli iradeye pranga vurma çabasında olduğunu hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hiçbir dönemde zillete boyun eğmeyen Türk milletinin 15 Temmuz gecesinde de aynı feraseti gösterdiğine vurgu yaptı.

15 Temmuz darbe kalkışmasının yaşandığı gecede ilk tepkiyi gösterenlerin başında gelen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki müdahalenin ilk saatlerinden itibaren Erzurum’da vatandaşlarla birlikte ön saflarda yer almış ve halk nezdinde de büyük takdir toplamıştı. İki yıl önce meydana gelen ve tüm milletin topyekûn seferber olup direniş gösterdiği bu kutlu günün önemine değinen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bir kısım alçağın milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin yönetimine kast ettiği onlarca güvenlik görevlimizin ve vatandaşımızın şehadet şerbetini içmesiyle sonuçlanan hain bir saldırı ile karşı karşıya kalındığını hatırlattı. Bu çılgın saldırının bertaraf edilmesinde halkın gösterdiği birlik ve beraberliğin, dik duruşun ve ehemmiyetin asla inkâr edilemez olduğunu belirten Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü. “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve bu çapulcularla olan mücadelesi bizlere bir kez daha yol göstermiş ve kutlu yürüyüşümüzü cesaretlendirmiştir. Hiç bir siyasi görüş ayırmadan din için, devlet için, millet için meydanları doldurup, ay yıldızlı şanlı bayrağımızı sabahlara kadar bıkmadan usanmadan sallandırmanız, milli iradenin yanında olduğunuzu belli eden sloganlarınız ve en önemlisi dualarınız bu saldırıyı püskürtmüştür. Gerek partiler düzeyinde, gerek sivil toplum kuruluşlarımızdan ve gerekse siz kıymetli halkımızdan namlusunu millete çevirmiş tanklara selam durmayanlara sonsuz teşekkür ediyor, bu düzeysiz, bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri, bunları destekleyenleri ve hala sadece muhalefet etmek adına gerek milli gerek dini kimliğini bir tarafa koyarak yaşanan onca elim hadiseyi bir oyunmuş gibi anlatmak derdine düşenleri lanetliyorum. Allah’tan bu hadiseler boyunca hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine ve milletimize sabırlar diliyorum.”