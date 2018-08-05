Orhan; “Çermik Festivaliyle Erzurum kazanacak”

Geniş katılımlı toplantı ile basın mensuplarının karşısına çıkan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Çermik Festivalinin detayları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Geçen yıllarda olduğu gibi festivalle kış turizmi kadar öneme sahip termal turizmin tanıtılmasının amaçlandığı belirten Başkan Orhan, bu sayede Ilıca’nın termal potansiyellerinin ön plana çıkarıldığına dikkat çekti.

Ilıca’nın tanıtımı için göreve geldiğinin ikinci yılında başlattığı Çermik Festivali ile termal zenginlikleri ön plana çıkaran Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca’nın yatırım yapılabilir bir ilçe olduğuna vurgu yaptı. Belediye olarak iştirakleri olan Termal tesislerin doluluk oranının bir yıllık ortalamada yüzde 65’in üzerinde olduğunu söyleyen Başkan Orhan, daha profesyonel bir işletme mantığı ile yüzde yüz seviyelerine çıkmanın hayal bile olmayacağını anlattı.

Termalden kış turizmine Erzurum

Son yıllarda Erzurum’da büyük ivme kazanan Kış turizmi yatırımlarının hızla artış gösterdiğine dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yüzyıllardan beri var olan Termal potansiyellerini turizme kazandırılmasının önemine değindi. Kış turizminin termal turizmle entegrasyonunun Türkiye’de görülmemiş bir konsept sağlayacağı görüşünü yineleyen Başkan Orhan, “Festivalimizin basın aracılığı ile Erzurum kamuoyuna Türkiye’de ulusal kamuoyuna da duyurulmasının istiyoruz. Çermik festivali termal turizm Erzurum denilince en önemli turizm dallarından birisi olmalıdır. Özellikle kış aylarında kayak turizminin başlamış olduğu aylarda sabah kayak keyfinden sonra akşam termal keyfini yapabileceği bir konsept sunan başka bir turizm memleketi yoktur.” dedi.

Festivalin birincil amacı birlik beraberlik ortamı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Çermik Festivali ile asıl amaçlarının sosyal belediyeciliğin çalışmaları ve vatandaşlar arasında birlik beraberlik duygularının ön plana çıkarılması olduğunu anlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bunun yanında tanıtımların ve Ilıca’nın potansiyellerinin ön palana çıkarılmasının da büyük önem taşıdığını hatırlattı. Başkan Orhan, “Bildiğiniz gibi özellikle sosyal faaliyetler ve sosyal belediyecilik açısından değerlendirdiğimizde belediyemizin son üç yıldır gerçekleştirmiş olduğu sosyal faaliyetlerden biri çermik festivalidir. Çermik festivalindeki birincil amacımız ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu yaşayan vatandaşlarımız ve Erzurum geneli ile bir araya gelerek sosyal faaliyetler yapıp bu sayede birbirimizle kaynaşmayı sağlamaktır. İkinci nedeni ise termal potansiyellerimizin tanıtımını yapmak ve Erzurum’da termal yatırımların gerçekleştirilebileceğini Kış turizminin haricinde termal turizm yatırımlarına da ev sahipliğine yapabileceğimizdir. Bu anlamda Erzurum’un ve ılıca’nın termal turizmin tanıtımının yapılması noktasında eksikliklerle karşı karşıya kaldığımızı anladık. Yatırımcılarımızı da bu vesile ile ilçemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bugün kendi tesislerimizde ağırlıyoruz. Hem tesislerimizi hem kaplıcalarımızı ziyaret edenlerimiz vardır. Beş yıldızlı konforunu kesinlikle aratmayan suyumuzun kalitesi ile suyumuzun tescilli olan kalitesiyle Ilıcalımızın belediyesin tesisleriyle misafirlerimizin güzel bir yatırımcı ile ev sahipliği yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ring seferleri ile ücretsiz ulaşım

Konuşmasının son kısmında festival içerikleri hakkında bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum’dan ücretsiz ring seferleri ile vatandaşların festival alanına ulaşımının sağlanacağını söyledi. Üç gün sürecek festivalin 10 Ağustos akşamı 17-30’da kortej yürüyüşü ile başlayacağını söyleyen Başkan Orhan, çok renkli etkinliklere sahne olacak festivalin çocuklar için uçurtma etkinlikleri kuzu ve buzağı yarışmaları ve konserlerin ardından havai fişek gösterileri ile son bulacağını sözlerine ekledi.