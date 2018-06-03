Orhan: “Esnafımıza hizmette amadeyiz”

Beraberinde AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Akarsu ile birlikte Saltuklu Mahallesi sınırları içinde bulunan Küçük Metal Sanayi Sitesi’ne çıkarma yapan Başkan Orhan, burada esnaflarla istişare etti, görüş alışverişlerinde bulundu. Esnafın yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Orhan, “Bölgemizin lokomotif olma görevini üstlenen Küçük Metal Sanayi Sitesi’nde esnafımızın beklentileri ve belediyecilik anlamında istekleri olduğunu görüyoruz. Onların bu konuda gerekli hizmeti almaları noktasında çabalarımız devam edecektir” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın teravih namazı sonrasında yaptığı vatandaş buluşmasının bu seferki adresi Küçük Metal Sanayi Sitesi oldu. AK Parti Aziziye İlçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin katıldığı site içerisinde bulunan Hanzala Camii’nde kılınan teravih namazı sonrasında vatandaşlarla istişare eden Başkan Orhan, esnafı dinleyip birlikte hizmet üretebilmek için görüş alışverişinde bulundu. Başkan Orhan, her zaman olduğu gibi bundan sonra da hizmet üretiminde istişare kültürüyle hareket edeceklerine işaret etti.

Ramazan Ayında çalınmadık kapı bırakılmadı

Aziziye Belediyesi tarafından Ramazan ayı ile birlikte adeta yardım seferberliği yapıldı. Bine yakın yardım kolisinin ev ev dağıtıldığı Aziziye sınırları içinde çalınmadık kapı bırakılmadı. Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın her akşam bir iftar sofrasına çat kapı iftar sofrasına beraberinde yemeklerde götürülerek konuk olunduğu Ramazan ayı içinde köy mahallelere kadar uzanan hummalı çalışmalarda ev hanımlarına ve çocuklara da çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın her akşam Ilıca, Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde farklı bir camide teravih namazının kılınması ve sonrasında vatandaşlarla taziye evlerinde toplanıp fikir birliği ve ramazan sohbetleri yapması da vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Teravih namazı sonrasında vatandaşlara ikramların yapıldığı bu buluşmalarda geç saatlere kadar sohbetler edilip istişarelerde bulunuldu.

Başkan Orhan; “Çermik Festivali için hazırlık yapıyoruz”

Sosyal belediyeciliğin en yoğun yaşandığı ilçelerin başında gelen Aziziye Belediyesi’nde hemen her gün farklı bir çalışmanın yapıldığını görmek mümkün. Ramazan ayındaki bu çalışmaların sürekli hale getirilmesi için uğraş vereceklerini söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu yıl üçüncüsü düzenlenmesi planlanan Çermik Festivalinin yapılacağının müjdesini verdi. Her yıl daha da farklı etkinliklerle festivalin güzelleşmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Başkan Orhan, “Aziziye artık kabuğunu kırmış Türkiye genelinde Termal turizm ile adını duyurmuş bir ilçemizdir. Bu festivaller ve tanıtım çalışmaları ile daha da farklı hale geleceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.