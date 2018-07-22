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22 Temmuz 2018 19:20

Orhan; "Milli Mücadele ruhu 100 yıl sonra da devam ediyor"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum halkının yüz yıl önce olduğu gibi milli mücadele ruhu içerisinde vatan savunmasında her an hazır kıta beklediğini söyledi.

Orhan;

22 Temmuz 2018 19:20


23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100. Yıldönümü münasebetiyle açıklama yayınlayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 15 Temmuz darbe kalkışmasında Erzurum halkının ilk andan itibaren gösterdiği mücadele ruhuna atıfta bulundu. Kadınıyla erkeğiyle yüz yıl önce düşmana göğüs geren ve adını tarihe altın harflerle yazdıran Erzurum halkının vatan topraklarının teminatı olduğunu dile getiren Başkan Orhan, “Ülkenin işgal altında olduğu, kurtuluş için büyük mücadelelerin verildiği yüz yıl öncesinde yine Erzurum halkı kendinden beklenenin fazlasını göstermiş, dirayetli tutumuyla düşmanı püskürttüğünü biliyoruz. 23 Temmuz Erzurum Kongresi kararlarıyla da ülkenin bölünmez bütünlüğü bir kez daha vurgulanmış, istiklal mücadelesinin meşalesi buradan yakılmıştır. Geçmişi ve bugünü kahramanlıklarla dolu olan böylesi bir şehrin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Tıpkı Alvarlı Muhammet Lütfü Efendinin, ‘Binbir hatim nuru arşı doldurmuş. Bela musibeti yerden kaldırmış. Düşmanları kahreylemiş öldürmüş. Mevlaya emanet olsun Erzurum.’ sözlerindeki gibi, bugün de yarın da Erzurum’un vakar duruşu her daim sürecektir” diye konuştu.




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