Örnek sınıflar beğeni topladı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı Örnek Sınıf programları çerçevesinde yeni oluşturulan sınıflar güzellik ve görselliği ile beğeni topluyor.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu Proje kapsamındaki sınıfları gezerek Örnek Sınıf projesinde emek harcayan İdare ve eğitimcileri başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Mehmet Aksu yaptığı açıklamada "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Örnek Sınıf projelerini yerinde inceledik. Yapılan çalışmalardaki başarıları sınıfları ziyaret ettiğimizde gördük. Bu çalışmaları başlatan ve emek harcayan başta ilçe Müdürümüz Serhat Erdem'i akabinde Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." Dedi.

Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem ise "Yeni Eğitim Öğretim Yılında bir çok proje içinde bulunan Örnek Sınıf uygulaması çalışmaları meyvelerini vermeye başladı; Bütün sınıflarımızda farklı çalışmalarla yeni sınıflar dizayn edeceğiz. Projeler kapsamındaki çalışmalarımızı destekleyen ve bizlerin her zaman yanında bulunan İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Aksu' ya teşekkürü bir borç bilir saygılar sunarım." dedi.

Örnek Sınıf projesinde görülen değişim ve başarı öğrenci ve velileri tarafından da beğenildi.