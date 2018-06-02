Ortaokul öğrencileri robotlarını kıyasıya yarıştırdı

Robotik Kodlama ve Proje Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya tasarlanan robotlar damgasını vurdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen yarışma Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Yarışmaya Erzurum’un 10 orta okulundan 160 öğrenci ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Enerji A.Ş’nin koordinatörlüğünde yürütülen yarışmada öğrencilerden tasarladıkları robotların belirlenen parkuru 3 dakika gibi bir süre içerisinde tamamlamaları istenildi. Öğrenciler parkurları tamamlamak için kıyasıya bir yarış içerisine girdi. Öğretmenlerinin desteğiyle robotlarını yarışma için kodlayan öğrenciler parkuru tamamladıklarında büyük sevinç yaşadılar.

Yarışmayı izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu yıl Erzurum’a bilgi okullarını açacaklarının müjdesini verdi. Bu okullar sayesinde Robotik alanında bin öğrenciye eğitim vereceklerini ifade eden Sekmen, “Gençlerimizi geleceğe hazırlama açısından günümüzün en önemli teknolojik gelişmesi olarak kodlama alanında robotik yarışma düzenledik. Dadaşlar kodluyor diye isim vererek de okullarımızı da bu yarışmaya kattık. Birincisini düzenlediğimiz bu yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan okullarımızı ödüllendireceğiz. Belediye olarak bu tip faaliyetlere öncülük yapmamız bilime, gelişmişliğe, çağdaşlığa ne kadar önem verdiğimizi ortaya koyuyoruz. Bu yıl yaz ve kış bilgi okulları açacağız. Robotik alanında bin tane öğrenciyi eğiteceğiz” diye konuştu.

Enerji A.Ş Şirket Genel Müdürü Mehmet Uludereci ise‘’ Uluslararası düzeyde yapılan bir yarışma dünya çapında yapılıyor Türkiye’de de farklı illerde örnekleri var. Biz bu yarışmayı ortaokullarımızla Erzurum’da yapma gayreti içerisindeyiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü böyle bir yarışmayı birlikte düzenlemekten memnun kaldılar. Burada şuan 10 -14 yaş grubunda 10 okulumuzdan toplamda 160 öğrencimiz var. Burada ki öğrencilerimiz otonom şeklinde hareket eden ve görevleri yapan bir robot tasarladılar. Bu robotlarla yarışma masasında ki parkuru tamamlamaya çalışıyorlar. Bütün öğrenci arkadaşlarımız oldukça başarılı işler çıkarıyor onlara başarılarının devamını diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Yarışmada öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin yaşadığı heyecan ise görülmeye değerdi.