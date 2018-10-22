Ortodontist mi, diş hekimi mi?

Özlem Aylıkcı, ortodontist ve diş hekimliği hakkında bilgi verdi.

Ortodonti Uzmanı Özlem Aylıkcı, “Günümüzde dişlerinin görüntüsünden mutlu olmayan hastalarımızın tercih edebileceği birçok tedavi seçeneği var: Şeffaf plaklar, estetik braketler, lingual braketler ve kapaklı braketler bu seçenekler arasında sayılabilir. Peki bu malzemeleri en iyi şekilde kullanarak tedavinizi en iyi şekilde yönlendirecek kişi kim olmalıdır? Bunun cevabı aslında oldukça açık ancak hastaların dental tedavilerinde diş hekiminin rolü ve ortodontistlerin rolü konusunda yanlış bilgiler mevcut. Genel diş hekimliği eğitiminde diş temizliği, dolgu yapma, belirli dental operasyonlar ve genel ağız sağlığının kontrolü gibi uygulamalar detaylı olarak bulunur. Ancak ortodonti diş hekimliği eğitiminden sonra alın en az dört yıllık ayrı bir eğitimle öğrenilir. Bu eğitim boyunca her çeşit hasta tedavi edilerek sonuçları görülür. Uzun dönemli bir tedavinin pratik eğitimidir. Günümüzde birçok diş hekimi hastalarına ortodontik tedavi alternatifi sunuyor. Ancak Türk Ortodonti Derneği'ne ve Amerikan Ortodonti Birliği'ne göre ortodontik tedavileriniz için bir ortodonti uzmanına danışmanız sizin için en iyisi olacaktır” dedi.

Aylıkcı, ortodontist tercih edilmesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

“En karmaşık vakalarda bile dişlerin sıralanması ve çenelerin hizalanması konularında uzmandır. Diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra en az 4-5 yıl uzmanlık eğitimi almışlardır. Mevcut olabilecek bütün problemleri görmüş ve tedavi etmiş oldukları için en uygun tedavi planını yapabilme yetisine sahiptirler. Potansiyel sorun olabilecek vakaları tanımak üzere eğitimlidirler. Bu sayede tedavi başladıktan sonra ya da bittikten sonra sorun yaşama olasılığınız az olur. Gelişmekte olan teknoloji ve yeni tedavi yöntemlerini yakından takip edebildikleri için her vakaya en uygun güncel tedavi yaklaşımını seçebilecek doğru kişi bir ortodontist olacaktır.”

Bazı diş hekimlerinin kısa süreli özel kurslarla ortodonti hakkında bilgi edinip tedaviler uyguladığını kaydeden Aylıkcı, “Ancak bu bir ortodonti uzmanının eğitimi sırasında öğrendikleri ile karşılaştırılamayacak seviyede bir bilgi birikimi oluşturur. Klinik tecrübe oluşturması ise mümkün değildir. İdeal olanı diş hekimi ve ortodontistin dişlerin ve çenelerin düzgün ilişkisi ve genel ağız sağlığının olabilecek en iyi duruma getirilmesi için iş birliği içinde çalışmasıdır. Bir diş hekimi hastasının diş ve dişeti sağlığından sorumludur. Ortodontistler ise dişleri ve çeneleri uygun konumlarına taşıyarak diş hekimlerinin ağız sağlığını korumasına yardımcı olurlar. Hastanın yararı için her biri kendi işini yaparak, birlikte iş birliği içinde çalışmalıdırlar” ifadelerini kullandı.