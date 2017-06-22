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22 Haziran 2017 10:37

Oruç tutarken gerginliğe dikkat

Ramazan ayında oruçla birlikte, psikolojide de değişiklikler olduğunu belirten Psikiyatrist Yrd.

Oruç tutarken gerginliğe dikkat

22 Haziran 2017 10:37

Doç.Dr. Rıdvan Üney, bir yandan insanların dini görevlerini yerine getirmenin huzuru içindeyken, bir yandan da oruçla birlikte uzun süre aç kalma süresinin etkilerinin olabileceğini söyledi.


Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, “Oruç nedeniyle, 16 saatten fazla aç kalınacaktır. Bu durumda doğal olarak vücutta kan şekeri düşecek kişi açlık nedeniyle tahammülsüz hissedebilecektir. Özellikle trafikte uzun zaman geçirenleri, yoğun çalışanları, stres düzeyi yüksek olanları etkileyebilecektir. Ayrıca sigara kullananlar, bağımlılık nedeniyle daha fazla gerilim yaşayabilirler” dedi.


Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney gerginlikle ilgili çözüm önerilerini şöyle sıraladı:


“1. Öncelikle açlık kişide tahammülü azaltabilir. Oruçlu olunmayan zamanlarda tahammül edilebilen durumlar oruçluyken tahammül edilemez hale gelebilir. Oruçluyken tahammüllü olup olmadığımızı kontrol edelim. Oruçlu kişi verdiği tepkileri normal zamanla karşılaştırmalıdır. Eğer tepkisi fazlaysa, bunu fark edebilir. Farkında olmak durumu kontrol altına almamızı sağlar.


2. Sigara içen kişiler bu süre boyunca sigara içemediklerinden dolayı yoksunluğa bağlı gerginlik hissedebilirler. Gene fark etmek, durumu kontrol altına almamızı sağlar.


3. Sahur yapmak; vücudun açlık süresini kısaltıp, gerginleşmesini engellemektedir.


4. Bazı kişiler sahura kadar uyumamaktadırlar. Sahurdan sonra kalan süre, uyku için yeterli olamayabilir. Sahura kadar uyumak; uyku süresini artırır ve sonuç olarak gerginleşmemizi azaltacaktır.


5. Gün içerisinde oluşan gerginliklerde, nefes egzersizi faydalı olabilmektedir. Nefes egzersizi 5 saniye boyunca burundan nefes alınıp, 5 saniye nefes tutularak ve yine 5 saniye içinde ağızdan nefesi vermek şeklinde uygulanır. Bunu günde 3 kez 10’ar defa yapmak gerekir. Ayrıca gergin hissedildiğinde de uygulanabilir.


6. Hem gün içinde trafikte araba kullanmak, hem de iftar için eve yetişme telaşı kişiyi gerginleştirebilir. Bu durumlarda, nefes egzersizi yararlıdır.”




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