Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 14:07

OSB’den Suriye’ye yardım eli

OSB’den Suriye’ye yardım eli

01 Ocak 2017 14:07

Erzurum 1’inci Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü Suriye için yardım kampanyası başlattı. Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, “Yıllardır kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimize bir kez daha yardım elimizi uzatmamız gerek” dedi.
Erzurum 1’inci OSB Yönetim Kurulu, Suriye’ye yardım için bir kez daha harekete geçti. Ülkede yaşanan iç karışıklık nedeniyle binlerce Suriyelinin zor durumda olduğunu belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, “Kardeşlerimizi bu zor dönemde yalnız bırakmamalıyız” diye konuştu. Kampanya için tüm OSB üyelerine mesaj geçildiğini belirten Başkan Ergüney, katkı sağlamak isteyen tüm yardımseverlerin de OSB Bölge Müdürlüğü ile bağlantıya geçebileceğini dile getirdi. Her türlü yardım malzemesine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başkan Ergüney, “Toplayacağımız tüm malzemeleri TIR’lara yükleyip yakın bir zaman da ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Bu anlamda her kesin ve her kesimin desteğine ihtiyacımız var. Başta OSB üyeleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz” dedi. Başkan Ergüney yardımda bulunmak isteyenlerin 0 535 212 49 90 hattını arayabileceklerini bildirdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-5
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç