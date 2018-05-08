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08 Mayıs 2018 09:54

Otizmli bir çocuk ve bir anne: ‘Fanus’ çıktı

Erzurumlu yazar Fatih Eroğlu’nun kaleme aldığı Fanus adlı kitap, otizmli çocuğu olan bir annenin hayata karşı dik duruşunu anlatıyor.

Otizmli bir çocuk ve bir anne: ‘Fanus’ çıktı

08 Mayıs 2018 09:54


Otizmli çocuğu olanların çok iyi bildiği zorluklar var. Büyük fedakarlıklar isteyen bu zorluklarla baş etmek oldukça özveri istiyor. Yazar Fatih Eroğlu’da bu zorlukların herkesin farkına varması için ‘Fanus’ kitabını yazdı.


Eserin otizmli çocuğu olan bir annenin hayata karşı dik duruşunu anlattığını belirten yazar Eroğlu, “Gecenin karanlığında gizemli kalmış sessiz haykırışları gün ışığına çıkararak otizme farkındalık oluşturulmak için yazılmıştır. Bu bağlamda hem ailelere tercüman olmak hem de otizmli çocukların toplumun bir bireyi olduğu hassasiyetini artırma amacı güdülmüştür. Otizm ve engelliler federasyonu OTEF Başkanı Prof. Dr. Mustafa Usta, Yönetim Kurulu Üyesi Besnik Türkeşi, İstanbul Maltepe Engelliler Kent Konseyi Başkanı Tülay Düztaş ve En önemlisi Erzurum Valimiz sayın Seyfettin Azizoğlu manevi desteklerini verdiler. Kendilerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.




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