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05 Haziran 2018 16:16

Otizmli çocuklara iftar yemeği

Uzat Elini Yardım Organizasyonu, Ramazan 2018 kampanyası çerçevesinde farkındalık oluşturmak için Palandöken Otizm Derneğinin bünyesinde bulunan 62 otizmli çocuğa ve ailelerine, Erzurum Büyükşehir Belediyesine Bağlı, Dağ Cafe 25’te toplu iftar yemeği verdi.

Otizmli çocuklara iftar yemeği

05 Haziran 2018 16:16


İftar yemeği programına, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Otizmliler Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu, Koordinatör yardımcısı Yusuf Kotan’da eşlik ettiler.


İftar yemeğinde Uzat Elini Yardım Organizasyonu Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu selamla konuşması yaparak, "Otizmli kardeşlerimizle beraber olmaktan ve toplu iftar yemeğinde buluşmaktan çok mutlu olduk" diye konuştu


Otizmliler Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, toplu iftar yemeğinin verilmesine vesile olan hayırseverlere, işadamlarına, Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.




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