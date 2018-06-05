Otizmli çocuklara iftar yemeği

İftar yemeği programına, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Otizmliler Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu, Koordinatör yardımcısı Yusuf Kotan’da eşlik ettiler.
İftar yemeğinde Uzat Elini Yardım Organizasyonu Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu selamla konuşması yaparak, "Otizmli kardeşlerimizle beraber olmaktan ve toplu iftar yemeğinde buluşmaktan çok mutlu olduk" diye konuştu
Otizmliler Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, toplu iftar yemeğinin verilmesine vesile olan hayırseverlere, işadamlarına, Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.