Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 16:46

Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü 3 yaralı

Erzurum’un Pasinler İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü 3 yaralı

09 Eylül 2017 16:46


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Pasinler İlçesi Alvar beldesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü belirlenemeyen otomobil hemzemin geçitten geçtiği sırada Doğu Ekspres yolcu trenin altında kaldı. Kazada otomobilde bulunan A.A. (78) feci şekilde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.


Yaralılar Pasinler Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerinin ardından Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındılar. Trenin sürüklediği otomobilin çıkarılması için itfaiye ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç