Otomobil yağcıları eğitim aldılar

Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen yemekte Total firmasının Pazarlama ve Teknik Sorumlusu Fırat Dokur, Otomotiv eğitmeni Osaman Kaya ve Teknik destek Mühendisi Ege turan tarafından Müşteri karşılama ve kayıt, şirket tanıtımı, otomobil şanzuman eğitimi yeni şanzumanlar hakkında önemli bilgiler aktardılar.

Seminere katılan esnaflar arsında hediye çekilişi yapıldı. Ardından esnafla birlikte yemek yenildi. Total mayıs ayından itibaren 28 ilde 4 bin usta ile bir araya gelerek esnafları bilgilendirmeyi hedefliyorlar. Erzurum'da 150 usta yeni şanzuman hakkında bilgilendirildi.