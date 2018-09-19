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Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Erzurum’un Horasan ilçesinde otomobilin çarptığı ayı telef oldu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin çarptığı ayı telef oldu.


Kaza, saat 19.55 sıralarında Erzurum- Horasan karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Erzurum yönüne giden S.A. yönetimindeki 06 ABR 246 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, 300 metre ileride durdu. Aracın ön sağ çamurluk ve kaputu parçalanırken, ayı telef oldu. Sürücüsü ise yara almadan kazayı atlattı. Hasar gören otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, telef olan ayı Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince incelendikten sonra yoldan kaldırıldı.

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