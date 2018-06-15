Ovit’ten Palandöken’e: Vakit Erzurum vakti..

Ve şafak 2023. Kutlu seferlere niyetimiz var. AK bir yürüyüş, gelecek asırlara doğru. Birliğin daimiliği, beraberliğin ebediliği, kardeşliğin ilelebet sürmesi adına. 28 şubatçı zalimlere inat. 15 Temmuzcu hainlere inat. Ve vakit safları sık tutmak vakti. ‘ dedi.

AYDEMİR İSPİRLİ DADAŞLARIN COŞKUSUNU PAYLAŞTI

Dünyanın en uzun 3’üncü, Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e, Karadeniz’i Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlayan Sevgi Yolu üzerinde inşa edilen Ovit Tüneli’nin hizmete açılış töreninde İspirli dadaşların coşkusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Ovit bir selam projesidir. Milli iradeye hizmet vermek yolunda nefislerini adayanların Doğu’dan Güneydoğu’ya ve oradan Karadeniz’e bir muhabbet projesidir. İl il, bölge bölge aynı takdir tespiti: ‘Bu kardeşlik Projesini gerçekleştiren AK öndere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a selam olsun.. Allah O’ndan ebediyen razı kalsın’ dedi.

OVİT BİR MUHABBET KÖPRÜSÜ

‘Ovit, Mardin’den Erzurum’a, Erzurum’dan Rize’ye, Erzurum Yaylalarından Ayder Yaylasına, Palandöken’den Kaçkar’a bir muhabbet köprüsüdür.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘138 yıllık bir rüya, 1.5 asırlık bir hülyayı gerçeğe dönüştürerek gönülleri buluşturan AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız milletçe. Halkın sesine kulak verenler ve milli iradeyle aynı rüyayı görenler, Cumhurbaşkanımıza yönelen bu ihtiram zincirini göreceklerdir. ‘ diye konuştu.

AK ÖNDER’İN TARİFİYLE AK DAVA FELSEFESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK dava hizmet felsefesini ifade eden ‘Milleti sevmek Ferhat olmaktır; millet şirin sen de Ferhat olacaksın, şirine ulaşacaksın, olay bu.’ tarifini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bu tarifin açılımı Yunusca: Gönüller yapmaya geldik’dir. AK davanın meselesi budur, milli iradeye ram olup, ona fayda üretmek. Milli iradeye sevda uğrunda denizler altından yol bulmak, kıtalar arasında köprüler kurmak, aşılmaz dağları delerek gönülleri buluşturmak. Bu kutlu seferin önderine halkın yaklaşımı bir: ‘AK öndere selam olsun.. Selam olsun.’ nitelemesini yaptı

DADAŞA YARAŞAN DA BU DEĞİL MİDİR?

Milletvekili Aydemir, ‘13 Haziran’da 138 yıllık hayalin gerçeğe döndüğü günü yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı “Ovit Tüneli Bayramına” katıldık. Dadaşlar, ‘Erzurum ile Deniz’i buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ilanihaye minnettar kalacaklarında imani bir kararlılık içinde. Dadaşa yaraşan da bu değil midir? dedi.

AYDEMİR’DEN İSPİR BULUŞMASI

Abide yatırım Ovit Tünelinin açılışı sonrasında Köprübaşı, Güneyköy ve Toprakkale’de İspirli dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, Ramazan ayı bereketi, Ovit tüneline kavuşmanın heyecan ve neşvesini paylaştı. Konuğu olduğu alanlarda dadaşlarla hasbıhalde bulunan Milletvekili Aydemir,’İspir’de AK coşku dorukta. İlçelerimiz AK Parti’ye teveccühte yarış halinde. Allah hepsini muvaffık kılsın.’ niyazında bulundu.

AYDEMİR MADEN KÖPRÜBAŞI’NIN KONUĞUYDU

Aydemir’in İspir’deki konaklarından birisi Maden Köprübaşı’ydı. Adı marka olan ilçede ağırlandığı işyerlerinde esnaf ziyareti yaparak istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurumlu olmanın olduğu gibi Erzurum’da kalmanın kararlılığı herkesin önceliği olmalı tesbitini paylaştık. AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye olan itimat tavan yapmış. Rekor iddiasındalar. Niyetleri mübarek, AK ufuk seferleri kutlu olsun’ dedi.

GÜNEYKÖYLÜLER’DEN AK KARAR

İspir Güneyköy’de ağırlanan Milletvekili Aydemir, belde sakinleriyle AK Tarım politikaları üzerinde sohbet etti, dadaşların tarımsal yatırımlar bazında beklenti ve öngörülerini aldı. Aydemir, ‘Güneyköyü’nde seçim değerlendirmesini gereksiz bulan hemşehrilerimiz, ‘Cumhurbaşkanımız için yüzde 60’ın altına razı gelmeyiz’ diyorlar 2002 yılında 907 bin TL hayvancılık desteği verilirken, şimdi 566 Milyon’a ulaşması bile bu beklentiyi haklı kılıyor. Güneyköy AK öndere destekte ittifak halinde. Rabbim onları aziz kılsın.’ değerlendirmesini yaptı.

DADAŞ DUALARI AK ÖNDER ÜSTÜNE

Aydemir Ovit Güzergahında istişare turunun bir diğer durağı Toprakkale oldu. ‘Toprakkale’de 24 Haziran’a milli gün tarifi getiren hemşehrilerimizle birlikte olduk. Arıcılıkta 135 bin koloni varlığı ile ülkemizde 14. sırada yer alan ilimiz için daha özen ve önem talebiyle karşılaştık. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Dualar, Ovit yatırımıyla dadaşlara çifte bayram yaşatan AK önderimizin üstüne. Aminler sağanak sağanak. Rabbim muini olsun inşallah’ dedi.