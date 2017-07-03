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03 Temmuz 2017 16:18

Öz: “’3 Temmuz’da istiklal güneşi Erzurum’dan doğmuştur”

Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 98.

Öz: “’3 Temmuz’da istiklal güneşi Erzurum’dan doğmuştur”

03 Temmuz 2017 16:18

Yıldönümünün Milli Mücadeleyi Dadaşlarla birlikte başlattığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ne katılmak üzere 3 Temmuz 1919’da şehre gelişinin ve milli mücadeleyi Dadaşların yanında başlatmasının Erzurum için kıvanç kaynağı olduğunu söyledi.


Başkan Öz, 98’nci yıl önceki coşku ve heyecanı yaşadıklarına belirterek, "Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’yi teşkilâtlandırmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da Anadolu topraklarına ayak Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’yi teşkilâtlandırmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basışını takiben, Havza-Amasya-Tokat-Sivas-Erzincan üzerinden 3 Temmuz 1919 günü Erzurum’a gelmiştir. Erzurum Kongresi’ne giden yolda atılmış çok önemli adımlardan birisi olarak kabul ettiğimiz 3 Temmuz 1919 günü, bir milletin yeniden şahlanışına ve bağımsızlığa giden yolda her türlü engelin aşılmasına şahitlik etmiştir. Çünkü, ülkenin kaderini belirleyen Erzurum Kongresi ve ardından toplanan Sivas Kongresi, 3 Temmuz’da Erzurum’da doğan istiklal güneşinin ve bu günde başlatılan kutlu mücadelenin bir eseridir. 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a teşrif eden Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya ‘Bu milletle neler yapılmaz ki’ dedirten de, 98 yıl önce bugün hürriyet aşkıyla şekillendirilen işte bu tablodur.” dedi.




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