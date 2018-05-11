Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba Erzurum’da

Sendika il binasında basın toplantısı düzenleyen Gülbaba, özellikle taşeron konusunda yapılan düzenlemelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Taşeron sürecinde kadro alamayan işçiler için mücadelelerinin devam ettiğini belirten Gülbaba, ‘’Erzurum bizim memleketimiz Erzurum’da bulunmaktan çok mutluyum. 12 Mayıs Cumartesi günü Sendikamızın hizmet binasının açılışını gerçekleştirip, bir kısım ziyaretler düzenleyeceğiz. Özellikle konferadasyonumuz kadro alamayan taşeronlar konusundaki çalışmalarını devam ettiriyor. Süreç devam ediyor, bu anlamda yapacaklarımız var. Taşeron olayı Türkiye’ye yakışan bir olay değildi, bütçemiz zarar gördü, bu yöndeki k çalışmalarımız devam ediyor.. Bütün kamuda çalışan arkadaşların kadro hakkı hakkını elde etmeleri için çalışıyoruz. İkincisi çalışanlar üzerinde büyük vergi yükü var. Vergi yükünü doğru bulmuyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız sürüyor. Üçüncüsü 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor, bu seçimin en önemli seçimlerden olacağı muhakkak, 24 Haziran seçimlerinin yeni Türkiye’yi şekillendireceğini, zengin, büyük ve güçlü Türkiye’nin gerçekleşeceği milat olarak değerlendiriyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın batının şu anda Türkiye düşmanlığının sonu gelmiştir. Batının Türkiye’ye vereceği bir şey kalmamıştır. Halkımızın seçimlerde en büyük cevabı vereceğinden, eminiz. En son ocak, en son güneş batmadan, hatta İsrafil’in sur borusu ötmeden kimse vatanı bölemez, kimse ezanları susturamaz, bu bayrağı indiremez. Bu millet ihaneti gafleti affetmez, Herkesi sağduyuya, basirete, milleti, vatanını üstün görmeye davet ediyoruz. 24 Haziran seçimleri bu anlamda sorumluluk duygusuyla sandık başına gideceğimiz ve yeni Türkiye’yi şekillendireceğimiz bir gün olarak tarihe geçecektir diye düşünüyoruz ‘’ dedi.

Taşeron konusundaki ücret yetersizliğini cumhurbaşkanımıza şikayet ediyorum

Taşeron konusundaki düzenlemeden tam anlamıyla tatmin olmadıklarını belirten Gülbaba, ‘’Taşeron düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmaları tam anlamıyla tatmin edici bulmadık. KİT’lerde çalışan arkadaşlarımız kadro kapsamı dışında kalması kadronun ruhuna ters düşüyor, mahkemeye gitmek yerine masada kalmayı tercih ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Kanun Hükmünde Kararname tüm işçileri kapsarken, hayata geçen uygulamanın tüm işçileri kapsamamasını doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Bazı çevrelerin ‘bunlara kadro verirseniz çalıştıramazsın’ yalanları bitti. Onlar kadro sürecinde farklı şeyler dile getirdiler. Biz konfederasyon olarak sahici ve gerçekçi kadro çalışmasının tüm çalışanları kapsamasını istiyorduk. Bu isteğimiz gerçekleşti. Ücret konusunda itirazlarımız var çalışanlar arasında bile ücret eşitsizliği var. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği müteahhit firmalara verilen farkın işçiye yansıtılması önerisinin hayata geçirilmesini istiyoruz. 6 ayda bir yapılacak olan yüzde lük zammı asla kabul etmiyoruz. Çalışan onuruna uygun zamlar istiyoruz. Bu zammı kimse başarı olarak sunmasın. Kim böyle bir zammı işçi kardeşlerimize 2020 yılına kadar reva görüyorsa bu kurum ve kişileri Cumhurbaşkanımıza buradan şikayet ediyoruz. Kamu çerçeve protokolü bir an önce hayata geçirilerek, ,işçiler arasındaki maaş farkı, eğitim düzeyi oranında maaş zammı ve maaşların düzeltilmesi için çalışmalarımız devam ediyor.’’ dedi.

Özbüro İş Temsilcisi Yılmaz Diler ise Genel Başkan Gülbaba’yı Erzurum’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, taşeron düzenlemesinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Gülbaba ayrıca Erzurum Havalimanında AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile bir süre görüşerek, 15 Temmuz gazisinin yaptığı Türk bayrağı el sanatları tablosunu hediye etti.