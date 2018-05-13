Öz Büro İş Sendikası hizmet binası açıldı

İstasyon caddesinde bulunan sendikanın açılış törenine Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hüseyin Koçan, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, ASP Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Aziziye AK Parti İlçe Başkanı Ensar Coşkun, MHP Palandöken İlçe Başkanı, Ünsal Kızılyar, Hak İş Sendikası Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, Memur Sen İl Başkanı Abdullah Duman, Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkan Erkan Ciyavul, Eğim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuranı Kerim tilaveti yapıldı.

Hak İş Sendikası Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal törenin açılışında yaptığı konuşmada, taşeron düzenlemesi konusunda Hak İş Konferadasyonunun önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Mücadele ruhuyla Öz Büro İş Sendikasının hizmet binasının açıldığını belirten Aksakal, “Toplu iş sözleşmesi ve kadro konusunda konfederasyonumuz başarılı çalışmalara imza attı. 2017 yılında 1 Mayıs kutlamaları Erzurum’a verildi. Taşerona kadro verilmesi konusunda 2017 yılındaki kutlamalarda önemli zeminler hazırlandı. Sağlık Bakanımız, milletvekillerimiz, Memur Sen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer belediye başkanları 1 Mayısı sahiplendi ve taşerona kadro verilmesine destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılında açıklama tüm taşeronlara kadro verileceğini söyledi, bu açıklama tarihi bir açıklamaydı. Bu işi sulandırılmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Öz Büro İş Sendikamızın Erzurum il temsilciliği Erzurum’a hayırlı olsun”

Genel Başkan Gülbaba ise sendika binasının Erzurum’a hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi: “Sendikamızın emekçilerin yüzünü güldürmesini sevginin, muhabbetin, arkadaşlığın, dostluğun kardeşliğin büyümesini cenabı haktan niyaz ediyorum

Devlet ve hükümetimiz büyüklerimize hep Erzurum’u anlatmanın huzuru rahatı içindeyim Erzurum halkı devletinin yanındadır. Erzurum her daim 80 milyonunu huzurunun, başarısının, aydınlık geleceğinin yanında olmuştur. Ülkemiz Erzurum’a çok şey borçludur. Bu nedenle Hükümet ve siyasiler Erzurum konusunda daha dikkatli olmasını istiyorum stratejik olmalıdır. Hak İş 43 yaşında ve 43 yıldır vatanın hizmetindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 8 milyar insanın umudunu olan köklü bir devlettir biz böyle bir devletin arkasında duran bir konfederasyon olmaktan gurur duyuyoruz. Taşerona kadro olayı önemli bir milattır. Ayrıştırılan, canına okunan, 10 yıldır verilmeyen kadro mücadelesinde teşekkür etmek insani bir erdemdir. Çalışanların haklı feryadına maliye bürokrasisine rağmen, kafası sadece faize, borsaya endeksli bir kısım yöneticilerin tavırlarına rağmen maliye ve çalışma bakanlığına rağmen, 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyi bir gecede çıkaran ve duaların semaya ulaşmasına sebep olan ömrünü insanlığa adamış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum, aynı zamanda Hak İş Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum. Sendikamızın Erzurum’a hayırlı olmasını diliyorum’’

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Genel Başkan Gülbaba ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Genel Başkan Gülbaba ayrıca Erzurum ziyaretleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palandöken Devlet Hastanesi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesini ziyaret ederek, yönetici ve sendika üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.