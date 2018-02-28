Öz’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti İl Binasında düzenlenen basın toplantısında Mehmet Emin Öz konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye post modern bir darbeye muhatap oldu. Bu gün 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesi ile tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemi ile insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gösterir. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldı. Dini inançları sebebi ile çalışma hakları dahi tüm sosyal ve ekonomik hakları elinden alındı. Haince fişlendiler. Başı örtülü kadınlarımın örtülü oldukları gerekçesi ile kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısaldı ve trilyonlarca parası hortumlanarak, illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetler ile meşru hükümeti devirdi, siyasi darbe yaptı.

Darbeciler tarafından Başbakanlar, Bakanlar hükümetten tart edildi. Partiler kapatıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı yapıldı. Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu Kararları ile siyasiler hizaya çekilip, hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi.

Ancak, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuz da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz.

Ak Parti olarak bu noktada ki, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güç ile her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz.

Milletimizin feraseti, cesareti ve gayreti ile artık o günleri hiç bir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz.

Geçmişten gelen kadim medeniyetimizin tecrübesi ile geleceğe, güçlü ve lider Türkiye’ye daha emin adımlarla yürüyoruz. 16 yıldır her daim yanımızda olan milletimize saygı ile şükranlarımızı sunuyoruz.

Basın açıklamasının ardından gelen konuklara 28 Şubat darbe girişimi öncesi ve sonrası ile hazırlanan slayt gösterisi izletildi ve toplantı sona erdi”

28 Şubat 1997 darbe muhtırası ile ilgili basın açıklamasına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile AK Parti Kadın Kolları, il ve ilçe yönetimi katıldı.