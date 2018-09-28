Özel Güvenlik görevlilerine eğitim semineri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ülke genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik verilen eğitim seminerleri, Erzurum'da da düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesi ile ülke genelinde düzenlenmesi istenilen, Özel güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla; Erzurum Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde özel güvenlik şirketlerinin, eğitim kurumlarının ve birimlerinin yöneticilerine, bünyesinde özel güvenlik birimi oluşturulan Birim Sorumlusu ve Güvenlik sorumlularına yönelik, Erzurum Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi Salonunda Polis Başmüfettişlerimiz Sezai Bağcı, Mahmut Kapusuz ve Hasan Bozkurt tarafından 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel güvenlik hukuku, suç ve cezalar, idari para cezası gerektiren fiiller, yönetici güvenlik sorumlusu ve sorumlulukları, özel güvenlik şirket yöneticisi, alarm izleme merkezi yöneticisi sorumlulukları, kamu kurumları güvenlik sorumlusu, il özel idareleri, belediyeler, belediyeye bağlı kuruluşlar ve mahalli idari birimleri şirketleri bölüm yöneticileri olarak görev yapan görevlilere konularını içeren program çerçevesinde “Bilgilendirme Semineri” düzenlendi.

Yine Erzurum'da görevli emniyet personeline yönelik “yapılan denetlemelerde dikkat etmeleri gereken hususlar ile mevzuat dışında illegal olarak faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri, birimleri ve özel güvenlik görevlileri hakkında yapılması gereken adli ve idari işlemler” hakkında 24.09.2018 ve 25.09.2018 tarihlerinde 14.00 - 16.50 saatleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi Salonunda “Farkındalık Eğitimi” düzenlendi.