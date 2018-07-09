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09 Temmuz 2018 15:26

(Özel haber) Elvis Manu: “Süper Lig’de futbolcu olabilmek için savaşmanız gerekiyor”

Akhisarspor’un yeni transferi Elvis Manu, “Süper Lig’de futbolcu olabilmek için savaşmanız gerekiyor” dedi.

(Özel haber) Elvis Manu: “Süper Lig’de futbolcu olabilmek için savaşmanız gerekiyor”

09 Temmuz 2018 15:26


Akhisarspor’un Gençlerbirliği’nden transfer ettiği 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Elvis Manu, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Akhisarspor’u tercih ettiği için mutlu olduğunu belirten Elvis Manu, yeni sezonda golleri ve asistleriyle takıma katkı sağlayacağını ifade ederek, “Geçen sene Türkiye’deki ilk senemdi. Akhisar benim için şimdi başka bir deneyim oldu. Burada olmaktan çok mutluyum. Akhisarspor çok iyi bir kulüp, buradaki arkadaşlarımız da çok iyiler. Şu an için her şey çok iyi gidiyor. Hocayla da bir problem yok. Tek sorun dil konusunda yaşıyoruz ama tercümanımız sayesinde bunu da halletmeye çalışıyoruz. Akhisarspor çok doğru ve çok büyük bir kulüp. Akhisar benim için çok iyi bir fırsat oldu. Transferim sırasında Akhisarspor’un beni gerçekten istediğini fark ettim. Benim için de bir şans oldu. Bu yıl gollerim ve asistlerimle katkı sağlayacağım" şeklinde konuştu.



“Burada savaşmanız gerekiyor”


Sahada yüzde yüzünü verdiğini, bu yüzden Akhisarsporlu taraftarlarla iyi bir iletişim kuracaklarını vurgulayan Manu, “Akhisarsporlu taraftarla çok iyi bir iletişimim olacağını düşünüyorum. Çünkü ben sahada her zaman yüzde yüzünü veren bir futbolcuyum. Türkiye ligi ve Hollanda ligi arasında farklar var. Hollanda liginde daha çok taktik ve pas oyunları oynuyorsunuz ama Türkiye Ligi’ne baktığınızda futbolcu olabilmek için daha çok fiziksel mücadele vermeniz, savaşmanız gerekiyor. Sahada kendinizi daha çok oyuna vermeniz gerekiyor” dedi.


Ayrıca Elvis Manu, ’Süper Lig’de en çok zorlandığı defans oyuncusu kim’ sorusuna Göztepe’nin Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettiği Lamine Gassama cevabını verirken, Süper Lig’de en beğendiği futbolcunun ise Aytemiz Alanyaspor’un on numarası Emre Akbaba olduğunu söyledi.




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