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25 Kasım 2017 08:27

(Özel haber) Erzurum buz tuttu

Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu, çatılardan uzanan sarkıtların boyu 2 metreye ulaştı.

(Özel haber) Erzurum buz tuttu

25 Kasım 2017 08:27

Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye düştüğü kentte araçların aküleri boşaldı, cadde ve sokaklar buz pistine döndü.


Doğu Anadolu Bölgesi’nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ile Erzurum’da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan ve Kars genelinin aralıklı ve hafif olarak kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Bölge genelinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere, Erzurum’da 15, Kars, Ardahan ve Ağrı’da 14, Erzincan’da 6, Iğdır’da 4 derece olarak ölçüldü.


Bölgedeki kar kalınlıkları ise Erzurum’da 6, Kars’ta 7, Ardahan’da 4 santimetre olarak ölçüldü.


Yetkililer, soğuk ve yağışlı havanın sebep olacağı buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve tipi hadiseleri gibi konularda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



Erzurum buz tuttu


Soğuk hava Erzurum’da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araba ve evlerin camları buz tuttu. Vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için üzerine battaniye serdi. Şadırvanların buz tuttuğu kentte sabah çalışmayan, donan arabalar takviye yapılarak çalıştırıldı.




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