(Özel haber) Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu

Hollywood yıldızı Sofia Vergara ve Harry Potter kitabının yazarı J. K. Rowling’in dikkatini çeken Efe, hayranlık toplamaya devam ediyor.

Erzurumlu 6 yaşında ve 27 kilo olan ‘Çitos Efe’ lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Kendine has üslubuyla çeşitli oyunlar oynayarak sempatik tavırlar sergileyen ‘Çitos Efe’, son zamanlarda sosyal medyanın en çok izlenen ismi haline geldi. Ailesinin çekip sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarıyla ünlenen Muhammed Efe, Erzurum şivesiyle söyleyip kendine özgü figürleriyle oynadığı oyunlarla gün geçtikçe hayran kitlesini artırmaya devam ediyor. Şahin Koçyiğit ve abla Nida Koçyiğit ile röportaj yapıldığı sırada ise Çitos Efe’nin sürekli hareket etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Damat Halayı videosuyla dünyaca ünlü isimlerin dikkatini çekti

‘Çitos Efe’, en son olarak da ‘damat halayı’ olarak bilinen oyun videosuyla Hollywood yıldızı Sofia Vergara ve Harry Potter kitabının yazarı J. K. Rowling’in dikkatini çekti. Ünlü yıldızların sosyal medya adreslerinde videosunu paylaşmasıyla ön plana çıkan küçük Efe, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da gündemine oturmayı başardı.

"Kendi doğal halini insanlar sevdi. Önce Türkiye sonra dünya fenomeni oldu"

Çitos Efe’yi anlatan baba Şahin Koçyiğit, "Efe doğduğu günden bu yana devamlı olarak hareket halinde, hiç yerinde duramaz. Sürekli olarak hareketler yapar ve kendi kendine bir şeyler üretir, şiirler söyler. ’Çitos bana çirkin diyor’ videosunu çektik ve internete yükledik. Bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra bayağı bir talep geldi. Efe’nin yeni videolarını istediler, hatta sabah bile bizi arayıp Efe ile görüşmek istiyorlar. Amerika’da yıldız isimler fotoğraflarını paylaşmışlar. Biz bu şekilde bir patlama beklemiyorduk. Şu anda kamuoyuna da yansıdı. Bizim Efe’ye öğrettiğimiz bir şeyler yok yani Efe kendi doğal halini yaptı ve insanlar sevdiler. İlk önce Türkiye genelinde fenomen oldu, şimdi ise dünya genelinde fenomen oldu" dedi.

"Sosyal medyada yapılan kötü yorumlara üzülüyoruz"

Sosyal medya üzerinden bazı kişilerin kötü yorum yaptıkları için rahatsız olduklarını belirten Baba Şahin Koçyiğit, "Sosyal medyadan yapılan kötü yorumlara üzülüyoruz. Efe’nin şu aşamaya gelmesi için biz bir çaba göstermedik. Yorumlarda, ‘İlerde erkeklik duygusunu bırakır ve kadınsı duygulara kapılabilir’ diye yorumlar yapıyorlar. Buradan onlara sesleniyorum. Kimseye ön yargıda bulunmasınlar sevmiyorlarsa da yorum yapmasınlar. Biz böyle çirkin sözleri duymak istemiyoruz" diye konuştu.

"2 hafta içerisinde bayağı hayran kitlesine ulaştı bu kadarını beklemiyordum"

Çitos Efe’nin sosyal medya hesabına videoları yükleyen abla Nida Koçyiğit, "Efe’nin hesabını ben kullanıyorum. 2 hafta içinde büyük bir kitleye ulaştı. İki buçuk haftada bayağı bir hayran kitlesine ulaştı, ben bu kadarını beklemiyordum. Yakın çevrem ve arkadaşlarımın hepsi Efe’yi seviyorlar. Efe’nin hayran kitlesi olunca daha çok sevmeye başladılar" şeklinde konuştu.