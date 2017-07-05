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05 Temmuz 2017 13:18

(Özel Haber) Samsunspor, ligde iddialı

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürüyor.

(Özel Haber) Samsunspor, ligde iddialı

05 Temmuz 2017 13:18

Kırmızı-beyazlılar, burada sıkı bir tempoda çalışarak lige iddialı bir giriş yapmak istiyor.


Erzurum’a gelen kırmızı-beyazlı kafile, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yeni sezon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugünkü antrenmanı ısınma ve dar alanda gerçekleşen oyun çalışmalarıyla tamamlayan Samsun temsilcisi, lige iddialı başlamak istiyor. Kampın 5. gününde tempoyu artıran Samsunspor, yeni sezonda üst sıraları gözüne kestirdi.


Samsunspor’un genç yıldızlarından Alperen Pak, yeni sezona iddialı girdiklerini belirterek, “Bu sene iddialıyız, korksunlar bizden. Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdik. Bu sene hedef inşallah şampiyonluk, o olmazsa da Play-off. Bunun için çalışmalarımızı hızlandırdık. Benim için hedef 30 maçın üzerine çıkmak, bunu başarmak istiyorum” şeklinde konuştu.


Tecrübeli oyuncu Ahmet Burak Solakel ise, “Şu an bir uyum süreci yaşıyoruz. Sezon başının ilk antrenmanları yoğun ve yorucu oluyor. Biz de biraz yoğun çalışıp iyi hazırlanmak istiyoruz. Çalışma açısından hiçbir sıkıntımız yok. Takım gayet iyi çalışıyor. Bu sene iyi bir takım olma yolundayız. Eksiklerimiz tamamladıktan sonra üst sıraları zorlarız diye düşünüyorum” dedi.




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