(Özel Haber) Saz ustası olmak için okulunu bıraktı

Erzurum'da yaşayan bağlama ustası Kenan Topal "ağacı tınıya dönüştürdüğü" zahmetli üretim sürecinin ardından görücüye çıkardığı uzun bağlamaları işin üstatlarına gönderiyor.

Kentte 26 yıldır el yapımı saz imal eden Kenan Topal, ortaokula başladığı ilk yılda bir zayıfla sınıfta kaldığını, okuyamayacağına karar verip 10 yaşında babasının saz imalatı yapılan atölyesinde mesleğe çırak olarak başladı.

Kenan Topal, Erzurum'da ki atölyesinde, dut, kestane, maun, venge, paduk ve kelebek gibi ağaçlardan bağlamalar yapıyor.

36 yaşındaki Topal, babasının saz ustası olması nedeniyle çocuk yaşlarda başladığı meslekte 26 yılı geride bıraktı.

Kemal Topal, saz yapımına babasından kalan iş yerinde abisiyle birlikte devam ettirdi. Abisinin Van'a taşınması sonrası kendine ait atölye açan Topal yurt dışından bile sipariş alıyor.

Topal, kaliteli bir bağlamanın 3 ile 6 ay arasında üretilebildiğini, oymalı bağlamalarda daha çok dut ağacını tercih ettiğini, bağlamanın sap kısmı için ak gürgen kullandığını anlattı.

Bin bir emekle yaptığı sazların gerekli değeri görmesini istediğini ifade eden Kemal Topal, “Her ağaçtan bağlama yapamazsınız ağacın belli bir yaşa gelmesi lazım yaklaşık 100 yaşını geçmiş olması şart. Ağacın içinin oyulmaması lazım, budak olmaması gerekiyor, çivi çakılmamış olması gerekiyor. Bunun gibi bağlama yapımında çok ayrıntı var bunları elde edince yavaş yavaş birkaç güne yayarak oyulan tekne suyu daha iyi çektiği için oyulduktan sonra bize geliyor bizde minimum 6 ay kurutma sürecinde bekletiyoruz. Kuruduktan sonra kapağını takıyoruz, kapak için dahi Artvin'e bizzat kendim gidip seçiyorum. Bu iş kolay bir iş değil emek ve sanatkârlık lazım baştan savma yapılacak bir durum kesinlikle olamaz. Bizde istiyoruz ki bağlamalarımızı büyük üstatlar alsın kullansın bizde o zaman mutlu oluyoruz. Son dönemde yavaş yavaş bağlamaya ilgi artıyor yurt dışından bile sipariş alır duruma geldik” dedi.