(Özel haber) Üniversiteli olabilmek için yumruk salladılar

Erzurum Atatürk Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi’ne girmek isteyen ve farklı şehirlerden gelen yaklaşık 2 bin 10 aday, yeni eğitim öğretim yılında öğrenim görmeye hak kazanabilmek için sıcak havada rakipleriyle yarıştı. Öğrenciler, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümlerine girebilmek için birbirleriyle zamanlamasına kıyasıya yarışarak ter döktü.

Adaylar, zorlu parkurda zamanla yarışmakta zorlandı. Bazı öğrenciler zorlu parkuru geçmekte zorlanınca sınavı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bazıları ise zorlu parkurda zorlanınca yorgunluktan kendini yere bıraktı.

Boks branşında ise adaylar üniversiteli olabilmek için parkurda yumruk salladı.

Sınavdan elenen öğrenciler salonun dışına çıkarak arkadaşlarına sarılıp ağladı. Gözyaşlarına hakim olamayan öğrenciler uzun süre ağlayarak sınavın şokunu atlatamadı. Erkekler atletizm yetenek sınavında yarışan öğrenciler ise sıcak havanın altında koşarak en kısa zamanda koşulacak mesafeyi tamamlamak istedi. Atletizm sahasında sınava giren öğrencileri arkadaşları ve aileleri yalnız bırakmayıp tezahüratta bulundu.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği özel yetenek sınavına bu yıl 3 bin 874 adayın başvuruda bulunduğunu bunlardan ön kayda 2 bin 10 adayın geldiğini ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Elmalı, yetenek sınavlarının objektif olarak geçtiğini söyledi.

Prof. Dr. Elmalı, “Branşlarına yönelik çok kaliteli öğrenciler bu yıl sınavlarımıza katıldı. Bizim yetenek sınavlarımızın hepsi kameraya kayıt alınıyor. Öğrencinin herhangi bir itirazında kamera kayıtları izleniyor. Her branşta en iyi sporcuları seçmek için uğraşıyoruz. BESYO sınavları iki aşamalı olarak devam ediyor. Birinci aşamada öğrenci kendi branşını geçiyor. İkinci aşamaya gelen öğrenciler belli bir parkuru geçerse ÖSYM’nin belirlediği puanlama ile sınavı kazanıyor" dedi.