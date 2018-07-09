Özel şampiyona ödül

Erzurum’un jimnastikteki özel şampiyonlarından biri olan Sümeyye Uruk, Antrenörü İsmail Güler ve ailesi ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti. Taşkesenligil, özel şampiyonu ödüllendirildi.

Özel Sporcular Federasyonu tarafından İzmir’de yapılan Türkiye şampiyonasında Down Sendromlu sporcular kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan Antrenör İsmail Güler yönetimindeki Sümeyye Uruk, büyük başarısını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile paylaştı.

Antrenörü İsmail Güler ve ailesi ile birlikte GHSİM’yi ziyaret eden minik şampiyon, büyük ilgi ile karşılaştı. Özel Şampiyon Sümeyye Uruk, jimnastikteki başarısını anlatırken, hedefinin milli takımda başarılı olmak olduğunu söyledi. Antrenör İsmail Güler de sporcusunun daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti. Ziyarette, GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, şampiyon Sümeyye Uruk’a, yakın bir ilgi göstererek, şampiyon jimnastikçiye hediye takdim etti. Sporcunun babası Arif Uruk ise Down Sendromlu çocuklara ilgi ve desteklerinden dolayı Taşkesenligil’e teşekkür etti.

Antrenör İsmail Güler, Down Sendromlu sporcunun İzmir’de üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, Sporcusunun gösterdiği üstün performans ile başta Federasyon yetkilileri olmak üzere tüm spor otoritelerinin beğenisini kazandığını söyledi.