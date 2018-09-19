(Özel) Trafik kazasında can pazarı

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın ölümle kalım arasında gidip geldi.

Kaza, Erzurum - Ağrı Karayolu, Özdemirler Dinlenme Tesisi kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 SF 959 plakalı otomobil ile Erzurum - Hınıs arası taşımacılık yapan 25 SK 421 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan savrularak orta refüje çıkıp toprağa saplandı.

Kazada minibüste bulunan 2 kadın ile otomobilde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Feci kazada otomobilde sıkışan sürücü ile eşini kurtarmak için yoldan geçen vatandaşlarla, sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

Adeta can pazarının yaşandığı kazada önce sürücü ardından eşi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.