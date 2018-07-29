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29 Temmuz 2018 19:24

Özgün ve Gökhan Türkmen, Erzurumluları coşturdu

Forum Erzurum’da ünlü sanatçı Özgün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen "Müzikli Yaz Sohbetleri" etkinliğinde beraber sahne alan ünlü sanatçılar Özgün ve Gökhan Türkmen, keyifli performanslarıyla izleyenleri coşturdu.

Özgün ve Gökhan Türkmen, Erzurumluları coşturdu

29 Temmuz 2018 19:24


Forum Erzurum Müzikli Yaz Sohbetleri etkinliğine ikinci günde Özgün ve Gökhan Türkmen’in neşeli sohbeti damgasını vurdu. Canlı performanslarıyla birbirinden keyifli şarkıları beraber seslendiren ikili, eğlenceli danslarıyla da izleyenleri coşturdu. Forum Erzurum ziyaretçilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Özgün ve Gökhan Türkmen hem sohbetleri hem de sevilen eserleriyle izleyiciden tam not aldı.


Müzikli Yaz Sohbetleri etkinliği, 5 Ağustos’ta Berksan’ın ve 12 Ağustos’ta Keremcem’in katılımıyla devam edecek.




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