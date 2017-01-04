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04 Ocak 2017 17:52

Özkılıç: “Âşıklar milli kimliğimizin yaşayan efsaneleridir”

Özkılıç: “Âşıklar milli kimliğimizin yaşayan efsaneleridir”

04 Ocak 2017 17:52

Erzurum Âşıklar ve Şairler Derneği Başkanı Nurullah Özkılıç, “Âşıklar milli kimliğimizin yaşayan efsaneleridir” dedi.
Erzurum Âşıklar ve Şairler Derneği, kentte âşıklık geleneği yaşatmak için önemli projeleri hayata geçirecek. Erzurum Lisesi’nde düzenlenen etkinlikle milli kültürün en önemli parçası âşıklık geleneğini tüm yönleriyle anlattıklarını ifade eden Erzurum Âşıklar ve Şairler Derneği Başkanı Özkılıç, “Başkomutanımızın başlattığı milli seferberlik ruhuyla halk ozanları ve şairler olarak Erzurum Lisesi’nde düzenlenen programla milli irade ve milli gücün bayraktar şehri Erzurum’da coşkulu bir gün yaşadık. İlimizde halk ozanlarıyla ilgili yoğun programlar yapacağız. Milli vatan davamızın temsilcileri, halk edebiyatçıları ve kültür elçileri olan halk ozanlarımız kültürümüzün, geleneğimizin en önemli mensuplarıdır. Bizler bu mensubiyet bilinciyle büyüklerimizin çizdiği Dadaş ufkuyla Şehri Mübarek’in kültürünü, örf, adet ve geleneğini gelecek nesillere aktaracağız” dedi.



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