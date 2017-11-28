Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 10:08

Ozon terapi ile vücudunuzu zinde tutun

Dr.

Ozon terapi ile vücudunuzu zinde tutun

28 Kasım 2017 10:08

Emrah Çinik, Ozon Terapinin, doku ve hücrelere ihtiyacı olan oksijeni, aktif oksijen molekülü olan ozon gazı (O3) kullanılarak sağlamayı hedefleyen bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.


Çinik Estetik Merkezinden Doktor Emrah Çinik, “Ozon Terapi uygulamasında verilen ozon gazı ciltte biriken doymamış yağ asitlerinin çift bağları ile reaksiyona girerek yağ zincirlerinin kırılması etkisini yaratmaktadır. Uygulamanın temel mantığı, oksijenin etkisiyle hidrofobik (su sevmeyen) yağların, daha az stabil olan hidrofilik (suyu seven) yağlara dönüşmesini ve vücuttan atılmasını sağlamaktır. Diğer taraftan alyuvarların oksijen taşıma kapasitesini arttırarak, kılcal damarlarda kan akımının düzelmesi ile yağ dokusu hücrelerinin metabolizmalarının normal hale dönmesi hedeflenmektedir” dedi.


Çinik, Ozon Terapi faydalarını şöyle sıraladı:


“Bireylerin metabolik hızını artırmanın en iyi yollarından biri olarak bölgesel incelme sağlar. Kan şekerinin düzenlenmesine destek olur ve açlık krizlerini önler. Organizmanın yağlardan enerji üretmesi için gerekli hücresel düzenlemeleri kuvvetlendirir. Başta cilt olmak üzere, beyinde ve kaslarda kan dolaşımını arttırarak vücudun daha iyi oksijen elde etmesine ve enerjiye daha kolay ulaşmasına yardımcı olur. Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma aktivasyonu sayesinde kazandırdığı genel iyilik hali kişilere kendilerini yenilenmiş hissettirir ve anti-aging etkisi olşuturur. İş hayatındaki stresten ve yoğun çalışma temposundan kaynaklanan zihinsel ve bedensel yorgunluğun giderilmesinde etki eden bir yöntemdir. Fiziksel dayanıklılığı arttırmaktadır. Profesyonel sporcular ve kadınlar bu tedaviden faydalanmaktadırlar. Kronik Yorgunluk Sendromu konusunda önemli düzelmeler sağlayabilmekte ve hücre seviyesinden başlayarak vücutta hastalığın yol açtığı kötü etkileri anlamlı düzeyde gidermektedir. Günlük yaşam mücadelesi, iş yoğunluğu, mesleki sıkıntılar, endüstriyel olarak hazırlanan gıda ürünleri, çevre kirliliği, nikotin, alkol, kahve, manyetik kirlenmeler, yanlış yaşam biçimi ve hatalı beslenme, hareketsizlik, hastalık ve enfeksiyonlar gibi etkenlere bağlı olarak oluşan strese karşı mücadele anlamında, stres hormonu olarak adlandırılan adrenalinin vücutta yıkılmasını sağlar.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
5
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    5°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Sisli
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç