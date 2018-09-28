Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar'a teşekkür ziyareti

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, beraberinde taksici esnafıyla birlikte Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayakyolu'ndaki taksici esnaf için yaptırdığı taksi durağından dolayı Bulutlar'a teşekkür eden Karakaya ve yönetimi, Palandöken Belediye Başkanı'nı plaketle ödüllendirdi. Palandöken'deki mahalle muhtarları ve sakinleri tarafından her fırsatta taktir edilen Başkan Orhan Bulutlar'a bu kez taksici esnafından teşekkür geldi. Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya ve yönetimi, taksici esnafına gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyetten dolayı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a teşekkür plaketi verdi. Bulutlar'ı makamında ziyaret eden Karakaya'ya, Kayakyolu'ndaki taksici esnafı da eşlik etti.

Başkanımız esnafın sürekli yanında

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın, esnafın beklentilerine sürekli karşılık veren bir yönetici olduğunu belirterek, “Sayın Başkanımızın taksici üyelerimize gösterdiği yakın ilgi de takdire şayandır. Kayakyolu'ndaki taksici esnafı olan üyelerimize durak yapan Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar'a bu bağlamda çok teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Orhan Bulutlar da, ulaşım hizmetlerinin bir kent için vizyon anlamı taşıdığını belirterek, “Kayakyolu'ndaki taksici esnafımıza, işlerini çok daha kolay yürütebilmeleri adına bir durak yaptık, çünkü bu bir ihtiyaçtı. Esnaf arkadaşlarımızın ve oda başkanımızın hamiyetperver yaklaşımından dolayı bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.