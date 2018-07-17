Palandöken Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini andı

Akşam Namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okundu ve salavatlar getirildi. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, günün anlam ve önemine dair kısa bir açıklama yaptı. Daha sonra şehitlerin ruhları için Palandöken’de okunan hatm-i şerif’lerin ve okunan mevlid-i şerif’in duası yapıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve Salavat-ı Şerif’leri şehitlerin ruhlarına ithaf edildi. Programa Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutların yanı sıra İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Ak Parti İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan yardımcıları, belediye personeli katıldı. Yoğun bir cemaatin katılımıyla program gerçekleşti ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.