Palandöken Belediyesi, Bulancak Belediyesine şans tanımadı: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig temsilcisi Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Bulancak Belediyesi Beton Sporu 3-0 mağlup ederek ligde iddialı olduğunu gösteren Palandöken Belediyespor müsabakayı 37-35, 29-27 ve 25-13 kazandı. Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede Palandöken Belediye spor rakibine 3 sette de şans tanımadı ve iki sette zorlansa da galip gelmeyi bildi. İlk iki seti başa baş mücadeleye sahne olurken Palandöken Belediye Spor son sette fazla zorlanmadan rakibini rahat geçerek 3 puanı hanesine yazdırarak ligde ki liderliğini sürdürürken puan nı 17 yaptı. Efeler ligi parolasıyla yola çıkan Palandöken Belediyesinin Kartalları rakiplerine gözdağı verirken 7. Haftada da galip gelerek hedefine bir adam daha yaklaştı. Karşılaşma boyunca Erzurumlu taraftarlar yine coşkusuyla takımını son sayıya kadar destekledi.