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Palandöken Belediyesi, deplasman da fırtına gibi esti

Birinci Lig’de mücadele eden Palandöken Belediyespor voleybol takımı konuk olduğu Sorgun Belediyespor ile oynadığı maçtan 3-0 galip ayrılarak 3 puanı sahibi oldu.

Birinci Lig'de mücadele eden Palandöken Belediyespor voleybol takımı konuk olduğu Sorgun Belediyespor ile oynadığı maçtan 3-0 galip ayrılarak 3 puanı sahibi oldu.


Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti başa baş mücadeleye sahne olurken karşılık sayılarla Palandöken Belediye Spor ilk seti 24- 26 kazanmasını bildi.


Palandöken Belediyespor temposunu yükseltti ve art arda kazandığı sayılarla ikinci seti 19-25 alarak durumu 2-0 yaptı.


Üçüncü sete fırtına gibi başlayan Palandöken Belediyespor, üstünlüğünü koruyup seti 18-25 kazanarak maçı 3-0 kazanmasını bildi.


Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı B gurubun da liderliğini koruyarak Efeler ligi için bir engeli daha aştı.

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