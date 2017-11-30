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30 Kasım 2017 11:49

Palandöken Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

Palandöken İlçesinde eğitime en büyük desteği veren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ilçede 8.

Palandöken Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

30 Kasım 2017 11:49

Sınıfta eğitim gören yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye Derse Destek ve Liseye Hazırlık Seti hediye ederek eğitime katkı sundu.


Eğitim seti dağıtımında öğrencilerle bir araya gelen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, kendileri için Palandöken’de hiçbir bölgenin hizmet açısından fark etmediğini söyledi. Palandöken İlçesinde oturan, hayat mücadelesi veren, eğitim hayatında var olmaya çalışan, okuyan ve gelecekte ülkeye hizmet etmeyi hedefleyen çocukların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Bulutlar, okullara ve eğitim hayatına katkılarının bundan sonra da artarak devam edeceğini dile getirdi.


ÇOCUKLARIMIZ OLMASA OLMAZIMIZDIR


Palandökende eğitim hayatını sürdüren ve yaşayan çocuklarımız bizim için önemli ve olmasa olmazımızdır diyen Başkan Bulutlar, “Bizim için rutin belediyecilik hizmetleri diyebildiğimiz yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve park yapımı kadar, çocuklarımızın eğitimi de önemli. Bu nedenle göreve başladığımız ilk yıldan itibaren çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları adına tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İlk defa okula gidecek olan yaklaşık 3 bin minik öğrencimize eğitici eğitim seti dağıtımı yaptık. Şimdi ise 8. Sınıfa giden yaklaşık 2 bin 500 öğrencimize Derse Destek ve Liseye Hazırlık Seti dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Palandöken de eğitim başarısı yüzde 59’dan yüzde 70’lere çıkmıştır. Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin gayretleriyle bu seviyelere geldik. Hiç kuşku yok ki eğitim destek setlerini mutlaka eğitime ciddi bir katkısı olduğunda düşünüyoruz. Belediye olarak inşallah eğitime desteğimiz bundan sonra da hız kesmeden devam edecek.” diye konuştu.




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