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22 Mayıs 2018 12:19

Palandöken Belediyesi, kaldığı yerden devam ediyor

Göreve geldiği günden bugüne insan odaklı, millete dayalı bir yönetim ve çalışma misyonu oluşturan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken’in en büyük köy mahallelerinden biri olan Dereboğazı (Haydari) mahallesine adeta çıkarma yaptı.

Palandöken Belediyesi, kaldığı yerden devam ediyor

22 Mayıs 2018 12:19


Dereboğazı Mahallesi sakinleri tarafından ilgi ile karşılanan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, mahallede yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yerin de inceledi. Başkan Bulutlar,” Köy Mahallelerimize hizmetlerimiz 2018 yılı yaz sezonun dada devam edecek. Bugün itibariyle başlattığımız çalışmalarımızı kaliteli ve hızlı bir şekilde yaparak eksiklerimizi tamamlayacağız. Belediyemize bağılı 21 mahalle statüsünde olan köylerimizin taziye evi (köy konaklarını) tamamladık. Tamamında Çocuk oyun gruplarını yaptık ve bazı çocuk oyun gurupların da revize edeceğiz. Ayrıca köy mahallelerimizin sokaklarını kilit taş ile kapladık. Bazı köy mahallelerimiz sokak kilit taş noktasında eksikleri var. Bu eksikleri tamamlamak için sezonu erken açtık ve çalışmalara başladık. Bugün bu çalışmalarımızın startını büyük köy mahallelerimiz den biri olan Derboğazın dan verdik. Hem milletimizle bir araya gelelim dedik hem de yapılacak olan çalışmaları yerinde görmek istedik. Allah’ın izniyle bu yaz sezonun da tüm köy mahallelerimizde eksiklerimizi tamamlayarak sezonu kapatacağız” dedi.


MİLLETİMİZ HİZMETLERİMİZE DEVAM ETMEMİZİ İSTİYOR


Palandöken ilçesini geliştirmek, büyütmek ve zenginleştirmek için mücadele verdiklerini belirten Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Bulutlar, "Biz bu ülkeye ve şehrimize hizmet etmekten gurur duyan insanlar olarak, Palandöken ilçemizi geliştirmek, büyütmek, zenginleştirmek ve ilçemizde yaşayan herkesin mutlu bir şekilde yaşamasını temin etmenin mücadelesini veren bir ekibiz. İlk göreve başladığımız günlerde bugünlere kadar milletimizle yaptığım bütün toplantılarda ve istişarelerimizde şunu ortaya koyduk. Biz bir projeyi gerçekleştirmek istiyorsak, irademizi ortaya koyacağız. Yönetimde irade, cesaret, kararlılık ve birlikteliği sağlamak, sonuca götüren en önemli unsurlardır. Son 9 yıllık süre içinde bunları yaptık, gerçekleştirdik, sonuç aldık. Vatandaşımızın huzuruna çıktığımız her ortamda başımız dik, alnımız ak olarak çıkıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz birçok projemiz var. Bütün projelerimizle gurur duyacağımız gururla anlatacağımız çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olduk. Sağ olsunlar milletimizde bizlere şunu söylüyor durmak yok hizmete devam" diye konuştu.


MİLLET BAŞKAN BULUTLARI BAĞRINA BASTI


Sürekli Millet ile bir araya gelen, millet ile bütünleşen ve milletten biri olan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’ı adeta bağrına bastı. Bizden biri dedikleri başkana övgü dolu sözlere sarf eden mahalle sakinleri," Gece demeden, gündüz demeden, kışın soğuğunda, yazın sıcağın da, kederimiz ve mutluluğumuzda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kapısını ve gönlünü bizlere açan bir belediye başkanına elbette bizler de kapımızı ve gönlümüzü açacağız. Her şeyin çıkar ilişkilerine dayandığı bir dönem de dimdik ayakta kalan, dürüst, liyakatli, ilkeli, hakkaniyetli ve samimi bir şekil de çalışan bir belediye başkanına insanlığımızı ve sevgimizi göstereceğiz. Bu insan olmanın ve çalışmaların bir ifadesidir" diye konuştular.




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