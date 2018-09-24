Palandöken Belediyesi kaldırım ve tretuvar çalışmasına hız verdi

İlçenin birçok noktasında çalışmalarına devam eden ekiplerin kaldırım düzenlemeleri konusunda çalışmalarına hız verdiğini ifade eden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaya güvenliğini ön plana çıkaran bordür ve tretuvar çalışmalarıyla, cadde ve sokakların yenilendiğini kaydetti.

Palandöken Belediyesinin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla çalışmalar başlattığını kaydeden Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Kaldırım ve tretuvar çalışmalarımız kapsamında Yunus Emre Mahallesinde büyük ölçüde tamamlanan çalışmaların yanı sıra Hüseyin Avni Ulaş Mahallesin de ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz caddelerimizde kaldırım ve tretuvar çalışmaları kapsamında engelli vatandaşlarımız ve bebek arabalarının kolayca ulaşım sağlayabilmesi için rampa uygulamasına büyük özen gösteriyor. Trafik kazalarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, yolları daha güvenli hale getirmek bizim sorumluluk alanımızda. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve program kapsamında çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyor” dedi.

Başkan Bulutlar, Palandöken 'de mahalle ve sokaklarda yapılan çalışmaların devam edeceğini kaydederek, Belediye olarak her zaman vatandaşların rahat ve huzurlu bir ilçede yaşamasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

VATANDAŞ BELEDİYE ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN

Palandöken Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını belirten Mahalle sakinleri; "Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar'dan Allah razı olsun yaptığı hizmetlerden dolayı ona çok teşekkür ediyoruz. Palandökenimize gerçekten kalıcı hizmetler veriyor yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Alt yapı çalışmaları konusunda önemli bir hizmete imza attı. Alt yapının ardından üst yapıya kalıcı hizmetlerin sunulması Palandökenimiz için önemli. Belediye Başkanımızda önemli hizmetlere imza atıyor" şeklinde konuştular.