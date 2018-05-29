Palandöken Belediyesi, kimsesizlerin kimsesi oldu

Hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evine kadar hem iftar hem de sahur yemeği ulaştıran Palandöken Belediyesi, her ay düzenli bir şekil de 350 aileye 36 bin ekmek yardımında bulunurken, bin 500 ailenin yüzünü de alışverişi çekleriyle güldürdü. Palandöken Belediyesi ayrıca kurduğu iftar sofralarında ise her gün 2 bin kişiyi ağırlıyor. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, belediye olarak Ramazan ayında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Başkan Bulutlar, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı bir zaman dilimi olduğunu belirterek, “Biz de bu bağlamda ilçemizde adeta seferberlik başlatmış durumdayız” dedi.

EVLERE İFTAR VE SAHUR YEMEĞİ GÖNDERİLİYOR

Palandöken Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği iftar sofralarında her gün 2 bin kişinin misafir edildiğini anlatan Başkan Bulutlar, “ Yenişehir Solakzade Camii bahçesindeki iftar sofralarımızda her gün 3 çeşit yemek çıkıyor ve ortalama bin 500 ile 2 bin kişi bu çadırlarımıza konuk oluyor. Hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızı da bu manada düşündük. Yaklaşık 350 ailemizin evine hem iftarda, hem de sahurda sıcak yemek servisi yapıyoruz.” diye konuştu. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara özel olarak alışveriş çekleri dağıttıklarını kaydeden Bulutlar, bu uygulama kapsamında bu Ramazan ayında da bin 500 aileyi sevindirdiklerini kaydetti.

HER AY 36 BİN EKMEK KARTI VERİLİYOR

Öte yandan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, sadece Ramazan ayında değil, yılın tamamında belediyenin ücretsiz ekmek yardımında bulunduğu ailelerin olduğunu belirterek, bu çerçevede her ay 350 aileye toplamda 36 bin ekmek verildiğini ifade etti. Başkan Bulutlar, “İlçede ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın da Ramazan ayını bolluk ve bereket içerisinde geçirebilmeleri bizim için çok önemli. Bizim ulaşamadığımız veya haberde olamadığımız yardımlarımızdan eline ulaşmayan gerçek anlamda ihtiyaç sahibi ailelerimizde var ise bizlere mutlaka bildirilmesini istiyoruz. Bizim görevimiz milletin olanı millete vermektir. Bu yüzden belediyemizin tüm imkânlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız.” dedi.